VIDEO: Cómo fue el paso de "La Bomba Tucumana" por "¿Quién quiere ser millonario?"

Es una de las cantantes más populares y carismáticas del país, y su sola presencia genera atracción en el público. Sin embargo, esta vez Gladys La Bomba Tucumana no tuvo que apelar a sus dotes artísticas sino a sus conocimientos generales, ya que fue parte de ¿Quién quiere ser millonario?, el ciclo que conduce Santiago del Moro a través de la pantalla de Telefe.

Apenas comenzó a participar se produjo uno de los momentos más emotivos de la noche cuando el conductor le preguntó por su madre.

"Mi mamá me enseñó todo. Ay, cuando hablo de mi mamá es algo automático que pierdo la voz…Sí, mi mamá me enseñó todo, sobre todo me enseñó a ser una gran mujer, como yo siento que soy. Una gran madre, una gran hermana, y soy una excelente hija. Yo creo que lo mejor que puede tener un hijo es eso", expresó la autora de La pollera amarilla, quien fue acompañada por su hijo, Tyago Griffo.



"Yo siempre que te veo, cuando hablas de vos la gente logra una identificación con lo que vos contás porque escucha tu sufrimiento. También abrirte camino en una industria manejada por hombres toda la vida, y te hiciste, te hiciste un nombre, laburaste de eso y te transformaste en una estrella de la movida tropical y pudiste criar a tu hijo", le dijo el conductor.

"La verdad que así viéndolo como vos me lo decís estoy muy orgullosa de mí. Por todo lo que logré, porque soy mujer, porque lo hice sola, en una época donde no era como hoy, no había FM, no era como hoy que ya está el mercado bien puesto. Yo soy una de las primeras mujeres que cantan de la movida tropical", subrayó la cantante, quien volvió a emocionar a todos cuando contó cómo fue para ella salir adelante sola y con un hijo pequeño.

"Cuando me separé del papá de mi hijo dije '¿que hago ahora sola?'. Él era todo, me casé a los 25 años. No sabia para donde ir, me separé ya no estando enamorada porque habían pasado muchas cosas. Hoy tenemos una muy buena relación. Fue el gran amor de mi vida y tenía el sueño de haberme casado para siempre", recordó.

"A mí nadie me regaló nada, siempre la luché, tengo kilómetros en mi cuerpo, le di la teta mientras iba a los bailes, le remé un montón, pero si se puede. Trabajé de repositora de una gaseosa conocida y un supermercado, de moza, promotora", agregó la ex participante del Bailando, quien durante otro pasaje del programa volvió a emocionarse y a conmover a todos cuando el conductor le preguntó qué imagen tiene de ella de niña.

"No sé si soñaba eso, no sé si soñaba lo que me pasó. Vivía en un mundo tan raro…Por la violencia, por el maltrato a mi madre, a mí. Me acuerdo que le pedía a los Reyes cosas y cuando me despertaba había una moneda y un paquete de galletas, y yo veía que todas las chicas tenían los patines o una bici, y hoy ya no los puedo tener porque soy una señora grande. Ay, cómo soñaba unos patines!!!", recordó Gladys, quien terminó llevándose nada menos que 300 mil pesos y sólo la detuvo el hecho de no estar completamente segura en la pregunta por el medio millón.

"¿Cuál de los siguientes cráteres de origen volcánico no forma parte de la montaña Kilimanjaro, la más alta de África?", fue la pregunta en cuestión. Madre e hijo apelaron primero a uno de los comodines y descartaron dos de las opciones, pero finalmente no lograron decidirse por Kibo o Molokini, que era la respuesta correcta.

