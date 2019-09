Crisis de llanto de Nicole Neumann tras discutir con Cubero:"Me quieren ver muerta"

Este miércoles se vivió un momento de tensión y angustia en vivo en Nosotros a la mañana cuando Nicole Neumann se retiró en vivo en medio de una crisis de llanto. Todo sucedió pasadas las 10 de la mañana cuando regresaban de un corte comercial. Desbordado por la situación, El Pollo Álvarez -conductor del ciclo- le consultó si necesitaba tomarse unos minutos y regresar más tarde.

"Vamos a seguir con el programa. No vamos a hacer un show y mucho menos con nuestra gente", sostuvo el animador y le pidió a panelista Andrea Campbell que fuera a asistir a su compañera. Entonces, Álvarez explicó que la modelo se sentía mal. Incluso, lo repitió para que indicarle a la producción que no entendía lo que sucedía.

Después de presentar un informe sobre la pelea que protagonizaron Luciana Salazar y Amalia Granata, la cámara mostró a Nicole Neumann sentada en su lugar, que había regresado para cumplir con su tarea en el panel. Visiblemente angustiada y todavía con los ojos llorosos, la modelo se negó a dar muchos detalles de lo que sucedió esta vez, pero confirmó que fue por un nuevo enfrentamiento con su ex, Fabián Cubero.



"Es insoportable levantarse todos los días y tener un temita. No quiero contar nada porque es horrible hablar del padre de tus hijas, una persona con la que compartiste 11 años y que es el papá de tus hijas y va a ser familia, le guste o no, el resto de la vida. Pero 24 horas con temas, trabas, volviéndote loca.. ¡Es insostenible!", dijo sobre el futbolista, con quien estuvo en pareja durante 11 años y de quien se separó hace tres.

"No entiendo que alguien se levante todos los días queriéndote hacer la vida imposible. ¿Qué mejor que la mamá de tus hijas sea feliz y que comparta la felicidad con sus hijas? Me levanto todos los días con una sorpresa nueva. Insoportable…", lamentó Nicole.

Por otro lado, expresó su tristeza por quedar envuelta en esa situación frente a las cámaras: "No tengo ganas de andar ventilando la vida privada en televisión. Perdón, me agarró en vivo", explicó.

Entonces, Sandra Borghi cometió una infidencia y, mirando a su compañera, el preguntó: "Lo que vos dijiste en el corte, ¿de verdad creés que es así? ¿Lo decís de verdad o es de la boca para afuera?".

"Estoy convencida y tengo pruebas de eso. No es que no lo creo. No lo digo de la boca para afuera", respondió Nicole.

Al escuchar a Neumann, El Pollo Álvarez advirtió: "Igual, pensá lo que vas a decir". "No, no lo voy a decir", sentenció la modelo. Según trascendió, lo que en el corte le habría dicho a sus compañeros fue: "Me quieren ver muerta".

"Estar jugando el papel de fuerte todos los días no es sostenible. Trato, pero no puedo… Como elijo no hablar, y otras personas se pasean por todos los programas, todos los palos recaen sobre mí, porque yo elijo preservar mi intimidad", concluyó Nicole Neumann.