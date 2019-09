En Salta también adhieren al paro en solidaridad con los docentes del Chubut

Distintos gremios docentes salteños emitieron comunicados en los que expresan su adhesión al paro convocado por Ctera para mañana 19 de septiembre: La medida de fuerza se lanzó tras el accidente que le costara la vida a las maestras María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, quienes volvían de una protesta en Rawson en reclamo por salarios adeudados.

Los sindicatos que se pronunciaron en Salta son: ADP; Sadop, Adiunsa y Tribuna Docente.

A través de las redes sociales, la Asociación Docente Provincial (ADP) anunció su adhesión al paro nacional de 24 horas convocado por Ctera.

Tras considerar que "la docencia está de luto". recordaron que es el segundo paro nacional convocado por Ctera en reclamo de la situación que atraviesan los docentes en Chubut. El primero había tenido lugar el 5 de septiembre cuando los maestros sureños que cortaban una ruta fueron agredidos por una patota vinculada al sindicato petrolero.

También el Sadop, gremio que nuclea a los docentes privados, y además de manifestar la solidaridad, desde la entidad señalaron que "las muertes de las compañeras tienen responsables políticos", por lo que exigen "a los Gobiernos nacional y de Chubut la resolución urgente del conflicto por la vía del diálogo".

En el mismo sentido se pronunció la Comisión Directiva de Adiunsa, que expresó "su dolor y congoja ante el fallecimiento de las docentes" y también cargó las tintas sobre "los gobiernos, tanto provincial como nacional, (que) no supieron dar una solución a esta situación. No han establecido los mecanismos necesarios para solucionar el problema salarial de los trabajadores estatales en general, y de los trabajadores de la educación en particular".

Cuestionaron, además, al gobernador (Mariano) Arcioni, quien horas antes del accidente "envió a la Legislatura un proyecto para aumento de sueldos de funcionarios y planta política de la provincia del Chubut".

Precisaron que el paro en la UNSa, el IEM y las distintas sedes regionales de la casa de altos estudios será con suspensión de todas las actividades académicas.

Por su parte, el sector de Tribuna Docente también adhirió al paro convocado por Ctera y llamó a "concentrarse en apoyo a los docentes y estatales de Chubut desde las 10 en la plazoleta IV Siglos".

Tras considerar que "el ajuste de (Mauricio) Macri y de (Mariano) Arcioni en Chubut mata", reclamaron el pago inmediato de los salarios adeudados y lsa salida del mandatario provincial.

Mariano Arcioni, gobernador del Chubut

Cuestionaron que Arcioni, "el gobernador 'albertista' del Chubut aplica el ajuste para pagar la monumental hipoteca que ha creado, en beneficio de las petroleras y grandes patronales de la provincia. La tragedia de Chubut muestra el abismo de sangre que existe entre los trabajadores y los planes del FMI pactados por Macri y avalados por los gobernadores que firmaron el pacto fiscal”.

Carmen Venencia, integrante de la agrupación docente, "señaló que Ctera debe pasar de los paros aislados solidarios a un plan de lucha nacional por el triunfo de nuestros compañeros de Chubut”.