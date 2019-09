El padre Dante Bernacki pidió “perdón” por sus dichos sobre la visita de Macri

“No es la primera vez que tengo que aclarar lo que los medios, mediante una entrevista, terminan sacando de contexto lo que uno quiere expresar”, señala el padre Dante Bernacki en sus redes sociales, luego de que sus dichos ahondaran aún más en la división y críticas que mostró la institución católica con la visita del presidente Mauricio Macri para el Milagro.

“Con motivo de la venida del Sr. Presidente de la Nación a Salta, sorpresa para mí, ya que veníamos con los peregrinos y no tenía noticia de su llegada. Expresé en ese momento que quien venía era la Autoridad legítimamente constituida (y como tal debía ser recibido), que tenía derecho como autoridad, como ciudadano y como peregrino, a asistir a la celebración del Milagro, que no había motivo para oponerse a su presencia. Además, su presencia obedecía a la invitación que se le hizo desde el Arzobispado de Salta. Me admiró el respeto con que fue recibido por todos”, expresa el vicario de la arquidiócesis de Salta y párroco de la iglesia Nuestra Señora del Tránsito en Facebook.

“Al final, hice una chanza, incluso en tono de broma, respecto a la Pachamama (alusión al convido que hizo antes de las Paso en Purmamarca) y su llegada a Salta, que es lo único que se viralizó. Sólo pido que se trate de conseguir el audio de radio Aries y escucharlo completo para poder tener una visión objetiva, y no la que con parcialidad se transmitió en los medios y las redes. Como es materia opinable, respeto lo que otros puedan pensar, y a quienes pueda haber ofendido, LES PIDO PERDÓN”, expresó el padre.

La polémica

Bernacki, quien peregrinó con los mineros de la Puna hasta la Catedral, había dicho: “Me da la impresión de que no le dio resultado la Pachamama y viene a ver si el Señor del Milagro le tira un votito más” en alusión a la visita presidencial.

La frase alcanzó un alto nivel de repercusión, que se sumaron a las posteriores declaraciones de Monseñor Mario Cargnello durante la homilía de la misa del último día del Triduo por el Milagro: “Has hablado de la pobreza, llevate el rostro de la pobreza”, le había dicho el arzobispo de Salta al mandatario nacional.

El padre Raúl Méndez también había manifestado un día antes su rechazo: “Es oficial el anuncio de que Macri pretende venir para la misa del día 15 de septiembre. Junto con otros miembros del clero manifiesto mi oposición a tan inoportuna visita. En estas circunstancias su presencia será una provocación, que provocará (sic) la lógica reacción”.