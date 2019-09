Otra mujer denunció al médico y concejal Osvaldo Chiodini por abuso

Una nueva denuncia por abuso se le suma al concejal de Pichanal, Osvaldo Chiodini. En este caso se trata de una joven que hizo un descargo a través de las redes: "Hoy leí ésta noticia, no pude aguantar el hecho de que me toca muy de cerca y decidí hacer público un situación que callé por mucho tiempo. Hace dos años atrás yo pasé una situación de abuso por parte de éste Médico. No, no hice la denuncia por miedo, porque no tuve la valentía para hacerlo. Me lo callé y todo eso me consumió, me sentí fragmentada, vulnerable, triste y enojada. Me aleje de muchas personas por no saber pedir ayuda, pasó un tiempo hasta que busqué ayuda psicológica y con muchas fuerzas logré salir de dónde me encontraba..."

Chiodini está detenido desde principios de septiembre al presentarse en forma espontánea en sede fiscal. Existía una orden de detención en su contra por una denuncia de abuso sexual con acceso carnal realizada por una paciente.

La primera denuncia

Una mujer, que cursa su tercer mes de embarazo, denunció el hecho luego de ser atendida por Chiodini en su consultorio. Si bien asistió acompañada por su pareja, éste quedó en la sala de espera y la futura mamá ingresó sola y tras plantearle su inquietud, le solicitó que se quitara la ropa interior y se acomodara en la camilla para una revisación.

Las prácticas llegaron a incomodar a la mujer, que notó que el acusado se había bajado los pantalones y que había realizado tocamientos que excedían la práctica. Señaló además que el médico llegó a decirle que si no decía nada, le daría dinero.

El esposo de la paciente ingresó abruptamente al consultorio, observó lo que sucedía y tras una discusión, se retiraron del lugar.

Durante el exámen médico realizado por el médico legal del CIF a la damnificada, se encontraron indicios que se condecían con lo denunciado y la fiscal solicitó la detención del médico que se desempeña como concejal en la ciudad de Pichanal.

Pese a la orden de detención del Juzgado de Garantías interviniente, Chiodini no pudo ser localizado por personal policial desde la semana pasada y esta mañana se hizo presente junto a su abogado en la sede fiscal y quedó detenido.