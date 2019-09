Salta tiene la mayor tasa de empleo en negro de todo el país: uno de cada dos

El 50% de los trabajadores no está registrado. Además, la provincia tiene un 12,6% de desocupación, la tercera cifra más alta del país. El Indec informó hoy que a nivel nacional hay más de dos millones de personas desempleadas.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) confirmó este jueves que el desempleo sigue en franco ascenso y en el segundo trimestre de 2019 afectó al 10,6% de la población económicamente activa. El nivel más alto en los últimos 13 años. Extrapolado a nivel nacional el desempleo afectaría a más de 2,3 millones de personas.

Salta está lejos de ser una excepción en esta realidad y, por el contrario tiene, tiene la tercera tasa más alta del país desocupación, del 12,7%, y también es récord en toda la Argentina con empleados en negro: el 50%, ítem que en el informe se denomina "Asalariados sin descuentos jubilatorios". Así es que uno de cada dos empleados en Salta está en negro y con este valor, está 15,5 puntos por encima de la media nacional que es de 34,5%.

En el mismo trimestre del año pasado, el empleo en negro estaba en el 43,4% en la provincia por lo hubo un aumento de casi siete puntos. Asimismo, el desempleo en ese período de 2018 fue del 10 por ciento, es decir que hubo un aumento de 2,6 puntos.

En los primeros tres meses del 2019 el desempleo afectaba al 10,1 por ciento de la población económicamente activa de la Argentina y en el segundo trimestre de 2018 se ubicaba en 9,6 por ciento. Ahora el guarismo se ubica en el 10,6 por ciento.

Hace un año, la población económicamente activa urbana relevada era de 13.285.430 personas y ahora, según el informe oficial difundido en la tarde de este jueves, se ubicó en las 13.511.286 personas.

Un factor clave a tener en cuenta es que los datos informados por el Indec en la tarde de este jueves informan la situación actual solo en los 31 aglomerados urbanos que releva el organismo para la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

La informalidad genera pobreza

Con los indicadores de empleo no registrado altos ya en el primer trimestre de este año, el titular del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde), Jorge Paz había advertido: "La informalidad está impactando en la pobreza de los hogares y está aumentando la probabilidad que tiene un hogar de ser pobre y, por lo tanto, de los chicos que viven en ese hogar. Entonces ahí hay una bomba de tiempo, algo que propaga lo que se llama la reproducción de la pobreza; o sea, está generando pobreza en los chicos que, al ser pobres, muchos no pueden ir a la escuela o no completan la educación y terminan en el mismo circuito que los padres".

"Salta tiene una economía mucho menos dinámica que la nacional y, si se mira la estructura productiva de la provincia, que tiene un paralelo exacto con la estructura del empleo, se puede advertir que en Salta se asienta en actividades como la construcción, el comercio (que incluye servicios y turismo) y el servicio doméstico. Y esas tres áreas del empleo privado son las más informalizadas de la economía", había dicho también el experto.