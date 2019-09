Inauguraron un importante centro médico de ATSA

El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, acompañó en San Ramón de la Nueva Orán al secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), Eduardo Abel Ramos, en la inauguración del Centro Médico Sanidad, perteneciente a dicho gremio.

Durante el acto, el funcionario destacó la importancia de poner una obra al servicio de la gente en un contexto económico nacional sumamente difícil. "Que los afiliados no tengan que pagar un plus por la atención de su salud impacta positivamente en su salario, porque es plata que no tienen que sacar de su bolsillo", señaló Mascarello.

La cobertura del IPS

En ese marco, explicó la cobertura que brinda en la provincia el IPS en comparación con la obra social del Chaco, "en Salta, la obra social provincial cubre un 80% de la prestación y el 20% restante es a cargo del afiliado en el caso de las prótesis. En la provincia del Chaco, la cobertura es cero. Si un paciente necesita una prótesis, debe pagar el 110%, porque además de pagar el valor total de la prótesis debe afrontar el 10% de intereses que le cobra el propio Estado".

El ministro resaltó el trabajo contaste de ATSA para con la comunidad "la inauguración de este centro médico es un logro más de una larga cadena de hechos positivos a lo largo de más de 30 años. Tuvieron un notable crecimiento, desde las viejas instalaciones de la calle Ituzaingó, no solo en infraestructura social, sino también en iniciativas de formación profesional y establecimientos de atención de la salud", concluyó Mascarello.

Sobre el nuevo centro médico

El establecimiento, de una planta, está ubicado en Sarmiento 427 y cubre una superficie de 415 metros cuadrados, donde funcionarán 16 consultorios externos, uno de los cuales estará destinado a la atención odontológica. Cuenta, además, con grupos sanitarios para el personal y público, acondicionados para personas con movilidad reducida, sector de administración, sala para reuniones, sala de espera y seis patios internos para ventilación y acceso de luz natural.

La obra se ejecutó en seis meses y se prevé que entrará en funcionamiento en septiembre próximo, para atención de los afiliados, quienes no abonarán arancel diferenciado ni coseguro. También se prevé que los profesionales atiendan a público externo al gremio.

Los servicios a brindar

Entre los servicios a brindar se cuentan: clínica médica, pediatría, medicina familiar, odontología, ginecología, fonoaudiología, hematología y otras especialidades a incorporar en el futuro.

Participaron de la inauguración, la gerente del hospital de San Vicente de Paúl, de Orán, Laura Moyano, la jefa del programa de enfermería, Analía Enríquez y trabajadores del ATSA.