El Gobierno anunció ayer lo que se ha dado en llamar "cepo parcial". Otra vuelta de rosca a una economía que no da tregua ni al Gobierno ni a la gente. Mediante un DNU, habilitó al BCRA a controlar y restringir la compra de moneda extranjera pero de manera parcial.

La medida fue analizada por economistas consultados por el sitio Ambito.com de distintas perspectivas quienes por un lado remarcaron la demora en la reacción del Gobierno y a su vez apuntaron que era algo esperable ante la fuerte caída en las reservas. La decisión tomada por el Ejecutivo habilitó a la entidad que conduce Guido Sandleris a llevar adelante un cepo "parcial" con el fin de avanzar en la estabilidad financiera y reducir la volatilidad cambiaria en un clima de reducción drástica de las reservas. "Es tardío y parcial", consideró el extitular del BCRA Alejandro Vanoli. "En este contexto medidas que en otro momento y con cierta consistencia hubieran dado resultado, no sirven porque hay desconfianza. Esto va a profundizar la dolarización y va a complicar más las cosas. Si no resuelves la economía real y creas confianza, ninguna medida da resultado. Simplemente es tratar de que las sangría impida vaciar la reserva hasta la elección y calmar un poco, pero no creo que dé resultado", profundizó.

En igual sentido se expresó a Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, quien sostuvo que es una medida que "se caía de maduro" en el contexto económico actual.

Para el exprofesor de Ucema, Carlos Rodríguez, la medida es "algo que había que hacer". Asimismo, consideró que "era simplemente inevitable" pero dijo no saber si con esto "le alcanzará a Macri para llegar tranquilo. Creo que algo había que hacer que no fuera liquidar las pocas reservas que quedaban".

La economista Eva Sacco también se expresó a través de redes sobre las medidas anunciadas este domingo por el Gobierno. Consideró que son "razonables a grandes rasgos", pero sostuvo que lo que habría que hacer es discutir por qué Argentina llegó a la situación en la que se encuentra luego del "default selectivo" anunciado la semana pasada. "Las medidas de ayer son razonables a grandes rasgos. Lo irracional fue el default de la semana pasada", agregó.

El candidato presidencial por el frente Despertar, el economista José Luis Espert, volvió a insistir en que "vamos por la séptima crisis en 50 años, pero no aprendemos más".

"Lo que debería haber hecho Macri es cuidar las reservas flotando (sin control de cambios) para que algún día se eliminen todas las trabas para-

arancelarias y bajar los aranceles a la importación. La apertura al comercio es la gran reforma estructural que Argentina tiene que hacer. Cambiemos comenzó con kirchnerismo de buenos modales. Terminó con kirchnerismo explícito. El populismo es así. Si no lo terminás de entrada, te termina comiendo a vos".

En contrapartida, Andrés Asiain, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, cuestionó "las paradojas del liberalismo argentino" al remarcar que "machacaron la libertad cambiaria y terminaron poniendo un cepo a la compra de dólares".