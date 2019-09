Un tartagalense es jefe en la impulsión satélites en OneWeb

En el mes de febrero pasado la noticia se reflejó en los principales diarios del mundo y la BBC News la tituló: "Megaconstelaciones de satélites de OneWeb: el plan para conectar todos los rincones del mundo a Internet". El 27 de febrero a las 21.37 GMT desde Kourou, Guayana Francesa un cohete ruso Soyuz ST transportaba 6 satélites que apenas una hora más tarde eran colocados en la órbita prevista.

Al reflejar la noticia que marcó un hito en la conectividad global los medios del mundo hacían referencia a la alianza estratégica entre la empresa fabricante de aeronaves europea Airbus y la americana emergente OneWeb fundada en 2012 por el empresario Greg Wyler, quienes como nuevos operadores de las telecomunicaciones comenzaban la producción en cadena -tal como si se tratara de automóviles- de una constelación satelital para llevar banda ancha a las regiones más remotas del planeta donde las comunicaciones e Internet son lentas, deficientes o directamente no llegan.

Un norteño en el mega proyecto

La primera línea de montaje se instaló en la ciudad de Toulouse, ciudad del sur de Francia donde hace varios años reside el ingeniero nuclear tartagalense, recibido en el Balseiro en el año 2008, José Miguel Iriarte. De visita en la provincia a la que regresa cada vez que sus obligaciones se lo permiten Iriarte, quien se desempeña como jefe del grupo de propulsión en la mayor campaña de cohetes en la historia del vuelo espacial, dialogó con El Tribuno sobre la tarea que le toca en este megaproyecto y otras iniciativas en las que se encuentra trabajando y que incluyen a la provincia de Salta.

La megaconstelación de OneWeb es una red de satélites interconectados para proveer Internet de alta velocidad. La empresa emergente OneWeb, con sede en Londres y Estados Unidos, lanzó los primeros seis satélites de su proyecto multimillonario para llevar Internet a todos los rincones del mundo. El creador de esta gran innovación es Greg Wyler quien se asoció con Airbus porque requería de un socio que tuviera fuerza industrial y el know- how (conocimiento) técnico. Se sumaron también Virgin Group, Coca Cola Corp. y el fondo de inversión japonés Soft Bank. Inspirados de la industria automotriz, las líneas de ensamblaje producen 2 satélites por día a precios 50 veces menores que los satélites clásicos. Directivos de OneWeb se reunieron el año pasado con el presidente Macri para discutir la oportunidad de aplicar el sistema en las zonas remotas de Argentina y reducir la grieta digital que existe en vastas zonas rurales.

Proyecto tecnológico en Salta

Pero el ingeniero Iriarte quien viene a Salta esporádicamente a visitar a la familia, comenzó a trabajar en un proyecto tecnológico con miras a concretar "un polo de desarrollo de software e inteligencia artificial en la provincia. Todo en el marco de una empresa emergente franco-argentina de robótica llamada Stradot que monté recientemente en Toulouse", precisó.

Asociado con otros profesionales locales, con uno de sus hermanos y con el apoyo de tres inversores europeos el ingeniero Iriarte explica que "con los años unos aprende a identificar vacíos tecnológicos y la nueva idea en Argentina es explotar un problema fundamental no satisfecho de los estacionamientos de las grandes ciudades, que tiene un alto contenido de software y de inteligencia artificial".

"Mi hermano es el encargado de mantener contactos con inversores, funcionarios y fundaciones locales en búsqueda de apoyo para poner una pata del proyecto en Salta", dijo.

Los recursos humanos en Argentina y en Salta son de primer nivel pero el argentino no lo ve y no se aprovechan. La formación en nuestro país es de excelencia. Personalmente me gustaría que en Salta se haga más electrónica", concluyó.