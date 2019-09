Macri encabeza una reunión de Gabinete tras las medidas anunciadas por el Banco Central

El presidente Mauricio Macri se reúne hoy en Casa Rosada con todo su Gabinete, horas después de la publicación del Decreto de Necesidad de Urgencia que comunicó ayer restricciones impuestas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para la compra de divisas extranjeras y demás operaciones.

El Presidente encabezará el encuentro en el Salón de los Científicos, de acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias Télam. Allí estarán presentes sus ministros y colaboradores.

Se espera que de la reunión, que tendrá lugar después de la apertura del mercado, participe el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien brindará una conferencia de prensa esta tarde tras la noticia publicada ayer de las restricciones diversas a la compra de dólares.

El BCRA lanzó una serie de medidas a través del Boletín Oficial entre las que se destaca que las exportadoras deberán liquidar las divisas producto de sus ventas en el país y que todas las compañías, no sólo los bancos, tendrán que pedir autorización a la entidad monetaria para girar divisas al exterior. Además, se delimitó que las personas podrán comprar hasta USD 10 mil por mes y también girar ese monto al exterior.

"Medidas incómodas"

Anoche, en Canal Trece, el ministro que asumió en reemplazo de Nicolás Dujovne aseguró que las medidas anunciadas tienen como prioridad "el ciudadano de a pie" y fueron necesarias para paliar la "incertidumbre", que no "subiera el tipo de cambio" y que no aumentaran por esa razón la " inflación y la pobreza".

"No son medidas típicas de un país normal y son incómodas para nosotros", admitió el funcionario, pero aclaró: "Si no las hacemos y el tipo de cambio sube, las consecuencias serán peores porque subirán la inflación y la pobreza, y aumentará la inequidad".

Fuente: La Nación