Juan Fuentes: “Tengo todas las pilas puestas para afrontar el nuevo proyecto musical”

Juan Fuentes es su nombre, y junto a los consagrados Los Huayra amplió su carrera artística, y su imagen alcanzó lugares impensados.

Es de amplio conocimiento que el mencionado grupo salteño le puso pausa a su carrera musical, solo ellos, o no, sabrán el desenlace final que deparará el futuro.

Lo cierto es que la voz privilegiada de Fuentes se abrirá camino como solista. “Tengo todas las pilas puestas para este nuevo proyecto en mi vida, no resultará nada fácil pero la intención es llegar con mi mensaje musical a la gente que ama el folclore”, dijo este cantor salteño.

Ya despertó a la vida con este don de cantor, y con apenas cuatro años ya hizo vibrar su talento. No tardó en emparentarse con la guitarra, el charango, el bombo, el violín y la percusión, como buen amante del cancionero popular.

Con solo 15 años se inició profesionalmente sobre los escenarios. Empezó solo, luego tuvo su paso por el conjunto Los Pregoneros; además ensayó con el recordado “Pato” Jiménez (Dúo Salteño), pero el proyecto nunca salió a la luz. Hasta que finalmente llegó a Los Huayra, donde mantuvo el romance durante 15 años. Es el menor de tres hermanos: siempre menciona a Miguel y Enrique.

El puntapié inicial lo marcará mañana sábado, cuando vea la luz su primer videoclip como solista, con el tema “Fiel a tu corazón”, de Jimena Teruel y Dan Gorosito. Estará en todas las redes sociales.

Juan Fuentes, en exclusiva, estuvo con diario El Tribuno, en el complejo editorial de Limache, donde salió en vivo por Facebook comentando sus proyectos, sus ideas, y hasta cantó a capella.

¿Culminó una etapa exitosa en su carrera artística?

Sí, decidimos ponerle punto final a la carrera musical de Los Huayra. Elegí quedarme con todo lo bueno que transcurrió durante los quince años que duró esta bella etapa. Se hablaron muchas estupideces en estos últimos meses, y hasta llegó a afectarme, pero preferí callarme y empezar a trabajar en lo mío. Los Huayra son un hermoso recuerdo.

Lo más importante, ¿se viene tu nuevo proyecto como solista?

Mañana largaré mi primer videoclip, con un hermosa canción que seguramente impactará en la gente. Lo que mejor aprendí en mi vida es a cantar, por eso intento disfrutar de la música que me apasiona desde chico: el folclore, se me nota en todos los sentidos. Saldré a cantar como yo lo siento, la música sin límites, me encanta salir a compartir. Cuento con un banda de primerísimo nivel, cinco músicos que derrochan talento. Lo comparo con un auto de Fórmula 1, muchas personas trabajan alrededor para la puesta a punto, tenemos un equipo para envidiar.

Sin dudas, una apuesta que requiere de esfuerzo, sacrificio y perseverancia...

Lo difícil es salirse de la zona de confort, y lo más lindo es animarse a aprender cosas nuevas. Lo que sí tengo en claro es que aprendí lo que no quiero, y eso es una clara ventaja. Jamás dejaré de disfrutar de la música, de mi lugar, de mis amigos, y de tanta gente que apoya de manera permanente.

¿El repertorio ya lo tenés armado?

Vamos sumando canciones, cuando pensamos que ya está..., salen algunas nuevas que te modifican los esquemas, pero en líneas generales ya estamos trabajando sobre una base. Hay canciones nuevas y también clásicos del folclore. Me entusiasma porque varios compositores se acercaron para crear canciones a mi medida, como Franco Barrionuevo, Daniel Cuevas (Los Izkierdos de la Cueva) y Néstor González (La Cantada).

¿Cuándo le cantarás a tu gente?

Ya estamos trabajando para un recital que brindaré el 22 de noviembre, en el Teatro del Huerto. Será a partir de las 22, y seguramente con varios invitados especiales.

Se aproxima la temporada de verano, en consecuencia numerosos festivales nacionales buscarán contar con tu presencia...

Estoy fortalecido porque me llamaron de varios lugares para contar con mi propuesta. Eso me alienta y me motiva a apostar con mayor fuerza. También me tentaron para incursionar en otro género, pero mi corazón late con mayor fuerza cuando canto folclore, es lo que amo y defiendo sobre todas las cosas.