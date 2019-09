Florencia Katz fue reina provincial y segunda princesa nacional en el 2011 

A la licenciada en administración de empresas Florencia Katz Saade, de solo recordar esa experiencia a la que considera como una de las más importantes en su vida le brillan los ojos, “porque nunca hubiera esperado recibir tanto amor de la gente. La noche que fui electa en Jujuy princesa segunda le pedí a los organizadores que me permitieran acercarme a la tribuna donde estaba la gente de Salta, porque quería mirarlos de cerca y agradecerles ese amor que sentía de todos ellos”.

Caravanas de apoyo

Florencia Katz recuerda también “las caravanas que se hacían en Tartagal para recibirme cuando volvía de cada elección y para cualquier chica de 16 años es muchísimo y seguramente la vivencia la deben tener todas las chicas que llegan a una instancia como la que a mí me tocó, representar a mi pueblo, a mi departamento, a mi provincia”.

Su vivencia como representante de Salta en la provincia de Jujuy “fue algo que nunca hubiera imaginado, menos a esa edad. En Jujuy la elección es mucho más exigente, los horarios son más rígidos, las responsabilidades son mayores. El ente autárquico manejaba la elección como uno de los acontecimientos más importantes de la provincia; pero yo vi en Salta la misma entrega y un gran nivel organizativo por parte de los chicos, de los docentes y de los padres, y seguramente cada año que pasa debe ser mejor y creo que toda esa entrega merece el apoyo de todos los estamentos de la sociedad”, afirmó esta tartagalense que aún hoy sigue recibiendo el afecto de la gente de su pueblo.

Sencilla, a cara lavada y con su estilo de ropa casual como se la ve en sus ocupaciones diarias, Florencia rescató la elección de la reina del estudiante, que en muchos ámbitos ha sido criticada.





Los objetivos claros

Ni por su belleza y su simpatía que la llevó a ser reina de la provincia de Salta y princesa segunda a nivel nacional la tartagalense se distrajo de su objetivo. “Finalicé el secundario, fui a la universidad y a los 21 años me recibí en Buenos Aires. Regresé a Tartagal porque también era mi objetivo y actualmente trabajo con mi padre, además de haber encarado un emprendimiento propio (una línea de ropa) que denominé Sharon Katz; desde hace dos años estoy en esa iniciativa y me va bien porque le pongo muchas ganas a todo lo que hago”.

Con relación a la representante de la edición 2019 del departamento San Martín, Abigail Roca, Florencia expresó que “es un orgullo para todo el norte y ella nos enseña, nos demuestra que cuando se tiene un sueño, un objetivo, hay que perseverar hasta lograrlo”.

Nada es un impedimento

“La limitación de Abigail no es impedimento para ella y así tiene que ser siempre. En la elección de reina de los estudiantes no solo se toma en cuenta la belleza física, sino muchas otras condiciones y que Abigail llegue a esta instancia provincial es algo para destacar, pero sobre todo para imitar, en toda la comunidad y en todos los órdenes de la vida”, enfatizó la bella tartagalense que aún hoy en día sigue recibiendo el afecto de muchos vecinos.

“Lo que me quedó de esa experiencia fue maravillosa, es el amor de la gente de mi provincia y ni qué decir de los vecinos de Tartagal, a quienes les estaré eternamente agradecida porque en ese momento de mi adolescencia me sentía como la protagonista de un cuento de princesas, los que mis padres me leían cuando era una nena”, recordó emocionada.

Una experiencia de vida para imitar, un futuro a todas luces prometedor.