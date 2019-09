El lunes no abrirán supermercados y locales comerciales en Salta

El lunes próximo se celebrará el Día del Empleado de Comercio en todo el país, y si bien los establecimientos no estarán obligados a cerrar durante esa jornada, deberán acordar con sus empleados la modalidad de trabajo.

En lo que respecta a Salta no habrá actividad en este rubro y como sucede todo los años para esta fecha en los centros comerciales solo estarán abiertos los locales que ofrecen servicios gastronómico y de diversión.

“La únicas actividades serán la de entretenimientos y la gastronómica porque esos trabajadores no son empleados de comercio, tienen otros convenios colectivos.Todo negocio por pequeño que sea si es atendido por un trabajador deberá estar cerrado”, explicó a El Tribuno Angel Ortíz, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio.

“La apertura de algún que otro comercio puede darse porque menos del 10 por ciento de los negocios son atendidos por sus dueños, obviamente esos locales si podrán estar abiertos. En caso donde nosotros detectemos a empleados trabajando nos haremos presente para efectuar las actas correspondientes y aplicar la multa porque la ley es muy clara. Se debe otorgar descanso al trabajador y no pagarle el doble. Estaremos atentos también a recibir denuncias de aquellos que no cumplan con lo que establece la ley”, finalizó.

Cada año, el Día de los trabajadores se celebra el 26 de septiembre, pero esta vez se traslado al lunes 23.