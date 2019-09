Un centenar de alumnos desafió a las matemáticas

Silencio. Solo se sentía de a ratos el ruido de algún papel. Ciento cinco alumnos salteños secundarios distribuidos en 15 mesones, todos muy concentrados en sus hojas, resolvieron ejercicios matemáticos. Esta postal se pudo ver el pasado 12, entre las 14 y 17, en uno de los salones del colegio San Pablo. Todos ellos sueñan con pasar a la instancia nacional, que será en noviembre próximo en la provincia de Córdoba.

Al costado, una fila de profesores de Matemática sentados expectantes, y otro grupo controlando que todo se desarrolle con normalidad. En cada mesón había dos alumnos por nivel: primero y segundo año, tercero y cuarto, y quinto y sexto año.

Alberto Brizuela es uno de los dos responsables regionales de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA) en Salta, y estaba orgulloso de ver a un centenar de adolescentes participando de la competencia. Eran chicas y chicos de escuelas públicas y privadas de Joaquín V. González, Las Lajitas, Rosario de Lerma, Seclantás, Cerrillos y la capital. La otra sede está en Orán y abarca la zona norte provincial, a cargo del profesor Mario Castillo.

"Para mí y todo el equipo que trabajamos ad honorem es un orgullo porque los chicos se han esforzado un montón, pasaron varias etapas", destacó Brizuela. La Olimpíada tiene cinco instancias: colegial, intercolegial, zonal, regional (que es la que rindieron el jueves 12) y los que aprueben pasarán a la nacional, que es la última. Allí llegan los mejores estudiantes del país.

El examen fue elaborado por especialistas de Buenos Aires y se podía resolver en tres horas. Consistía en tres problemas que incluían una parte de geometría, otra de cálculo y combinatoria. "Se involucran un montón de habilidades, competencias donde ellos tienen que relacionar todo lo que saben y el sentido común para poder resolverlo. Los ejercicios no son fáciles, son complicados, hay un cupo para los chicos que van a participar del nacional, por lo que no solamente tienen que demostrar que están bien las pruebas sino que tienen que hacer un procedimiento importante como para justificar que estén en el nacional", señaló el profesor de Matemática.

Cada año, en promedio, llegan de ocho a 10 alumnos salteños a la instancia nacional, entre aproximadamente 400 participantes de todo el país. "El nivel que están presentando cada año los chicos nos demuestra que los olímpicos van avanzando y toman con mayor seriedad y responsabilidad la competencia", añadió el secretario regional que dicta talleres gratuitos de Matemática en la UNSa y también cursos para docentes de primaria y secundaria y estudiantes de profesorados.

Aparte de los 105 chicos que rindieron en el colegio San Pablo otros seis salteños lo hicieron en simultáneo en otras provincias por distintas circunstancias.

La profesora Elena Villalobos, que acompañaba a tres alumnos de la Técnica 4, expresó contenta: "Es un logro que hayan llegado a esta instancia, me siento muy orgullosa por los chicos como docente. Es una satisfacción personal también. Son alumnos calmados, muy inteligentes y humildes".

Olímpicos

Alberto Brizuela comentó que además hay otros certámenes de la materia, como Ñandú, Mateclubes, la Olimpíada de Literatura y Matemática. En esta última, 23 salteños van a participar del nacional, en octubre, también en Córdoba.

El certamen Ñandú para alumnos primarios se realizó hace unas semanas. Al igual que la prueba regional para los secundarios, los resultados de los que pasan a la siguiente etapa se conocerán el próximo mes.

"En Salta entre primaria y secundaria por lo menos 15 mil chicos rinden las distintas instancias de olimpíadas de Matemática. Ahora en la regional son 105, en Ñandú fueron 171", precisó el referente de OMA.

En Matemática, Salta es la única jurisdicción que cayó cinco puntos, retrocediendo del 32,5% al 26,8% en cuatro años, aunque recuperó 1,4 punto porcentual en el Aprender 2017 en relación con la evaluación de 2016. Ahora las expectativas están puestas en los resultados de Aprender 2019, que se espera sean mejores.

"Pero, ¿cómo se hace para cambiar los resultados de una materia considerada "cuco' por muchos?", le consultó El Tribuno a Brizuela. "Yo creo que se puede, que los tiempos nos indican a los propios docentes que tenemos que cambiar nuestras estrategias y que se puede hacer algo con estos chicos", manifestó.

Prosiguió: "Se puede mejorar. Podemos llegar al objetivo, que es que le den un sentido práctico a lo que ellos aprenden, en este caso la Matemática. Si no le encuentran sentido a lo que ellos están aprendiendo no les va a importar. ¿Para que me sirve esto?, ¿qué utilidad tiene? Cuando ellos descubren, le dan un sentido. La matemática mecánica no sirve".