La cotización de los famosos despertó polémica en Cosquín

“Jamás se me cruzó por la mente cobrar en dólares”, sentenció Oscar “Chaqueño” Palavecino, luego de enterarse que desde la organización del Festival de Cosquín informaron que algunos artistas consagrados del folclore pretenden cobrar en dólares sus cachés, inclusive que los cantantes más convocantes pasaron cotizaciones por 100 mil dólares más IVA. Rubén Ehizaguirre, de Los Nocheros, adelantó que serán los responsables de bajarle el telón a la nueva edición de Cosquín.

“Según tengo entendido, la gente que maneja este evento popular aclaró que los artistas que quieren cobrar en moneda extranjera, no estarán en la cartelera del festival”, sostuvo Palavecino, quien luego agregó: “Gracias a Dios llegamos a un acuerdo económico y estaremos en la nueva edición de esta prestigiosa fiesta popular, que ahora festejará los 60 años de vida. El caché es muy cercano al que cobramos en la última edición”.

“Siempre fue la idea de manejar números reales, nuestro equipo siempre se adaptó a las circunstancias e intentamos barajar cifras acorde a nuestra convocatoria. No podemos cobrar lo que no se puede pagar. El folclore es sinónimo de popular, por lo consiguiente la gente que lo frecuenta, casi en su mayoría, es de remarla todos los días”, enfatizó este cantor popular oriundo del Chaco salteño.

La noche de cierre

Los inconfundibles Los Nocheros acaban de cerrar su contrato con la organización de Cosquín, y serán el número central de la última velada, prevista para el 2 de febrero.

Con respecto a la polémica que se desató en los últimos días, Ehizaguirre acotó “Nosotros vivimos en este país, por lo consiguiente cobramos en pesos. Estamos un poco molesto porque un diario de la ciudad de Carlos Paz mencionó nuestro nombre de manera equivocada, debería retractarse por su falsa información. Ahora, si algún artista pide su cachet en dólares está en todo su derecho, cada uno maneja su carrera como mejor le parece. No estamos en contra de nada”.

Los Nocheros vienen afrontando una agitada agenda en la temporada 2019. “La semana pasada estuvimos en Ecuador, donde realizamos algunas presentaciones, con excelente respuesta del público, son verdaderos amantes de nuestro folclore. Ya estamos analizando la gira por Europa, que se vendrá en mayo de 2020. Cantaremos en Irlanda, Inglaterra, Italia, Francia y España, entre otros países”, resaltó el “Negro” Ehizaguirre.

Allegados a Jorge Rojas comentaron que están avanzadas las negociaciones para su presentación en Cosquín 2020, donde “Jorge presentará su nuevo espectáculo, totalmente renovado, con canciones nuevas y también los clásicos que lo llevaron a un lugar de privilegio dentro del cancionero popular”.

El Festival Nacional de Folclore de Cosquín además confirmó los primeros cantantes que estarán en la edición 2020, que se llevará a cabo entre el 25 de enero y el 2 de febrero.

El Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Sergio Galleguillo, el “Indio” Lucio Rojas, la Bruja Salguero, Dúo Coplanacu, Dúo Orellana Lucca, Raly Barrionuevo, Emiliano Servini, Néstor Garnica, Horacio Banegas y Bruno Arias, son los que están asegurados en la edición aniversario 60º.

Tarifas elevadas

El intendente de Cosquín, Gabriel Musso, descartó la contratación de grupos internacionales y explicó a Cadena 3 de Córdoba que a pesar de que “la mayoría de los artistas tienen buena voluntad, algunos pasaron tarifas elevadas en dólares”.

“La decisión de la comisión es hacer un buen festival autosustentable. No vamos a fundir la municipalidad por traer músicos, esto ya pasó y no queremos que se repita. Podemos entender a esos artistas, pero no compartimos la visión porque de nuestra parte comprendemos la situación del país y dejamos una entrada general a $ 390”, dijo a Cadena 3.

De esta manera, la fiesta de las nueve lunas coscoínas sufre la misma situación que el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, donde ya habían advertido sobre las complicaciones con la contratación de artistas por el precio de la divisa extranjera.