Salta se impuso a Santa Fe, ascendió y ahora va por el título

Típica semifinal con dientes apretados y mucha intensidad, no se guardaron nada para este partido y le regalaron al público un gran espectáculo. Salta derrotó por 3 a 2 a Santa Fe por el Campeonato Argentino sub-18 Ascenso A y logró su primer objetivo, volver a la zona campeonato.

En las primeras acciones del partido, ambas selecciones no cedían y fueron las santafesinas quienes se pusieron arriba en el marcador. A los 20 minutos, Candela Petruzzo puso el 1 a 0 para Santa Fe, tras un córner corto, pero la reacción de Salta fue inmediata, al minuto, Sofía Saldaño puso el empate 1 a 1 tras una gran jugada.

Esto le dio más confianza al seleccionado dirigido por José Vilchez. Una infracción de las santafesinas en su área le permitió a Salta tener un penal a favor, a los 23’, Camila Raposo se hizo cargo de la ejecución y no falló para el 2 a 1 de Salta.

Lejos de bajar la intensidad, las salteñas propusieron siempre atacar por las bandas y a los 31 minutos Valentina González Saavedra decretó el 3 a 1 para Salta y parecía que la historia se cerraba, sobre todo por el buen juego plasmado en cancha, pero a loas 47’ Jazmín Neville, tras otro córner corto, descontó para Santa Fe y le puso “picante” al encuentro a falta de trece minutos para el cierre.

En los últimos minutos, el técnico de Santa Fe, Franco Eloy, buscó la heroica sacando a su arquera y mandando a una jugadora de campo pero la sólida defensa y una espectacular salvada sobre el final de las defensoras de Salta, Valentina Raposo y Romina Maidana, paralizaron a todos los presentes en el estadio de Popeye, donde finalmente Salta terminó festejando el triunfo sobre Santa Fe para volver a la zona campeonato. Y hoy, a las 15, buscará el título frente a San Juan que derrotó en la otra semifinal a Mar del Plata, también por un ajustado 3 a 2.

Tras el triunfo, Florencia Renieri jugadora de Salta analizó el triunfo ante las santafesinas: “Empezamos perdiendo pero supimos cómo manejar el partido, estábamos un poco nerviosas. No nos merecíamos jugar en esta categoría y eso nos motivó. No nos conformamos, queremos ser primeras”.

Por su parte, José Vilchez, entrenador de Salta, destacó: “Las chicas se merecen ser campeonas por la humildad de este plantel. En este equipo no hay individualidades, son dieciocho jugadoras que dejan todo por Salta”.

La síntesis:

SALTA 3 - SANTA FE 2

D. Ramírez - N. Bigliani

C. Raposo - C. Miraglio

N. Moreno - F. Ruiz

G. Causarano - M. Bertoldi

F. Renieri - C. Gallo

A. Casteluchi - P. Ponzo

F. Noblega - A. Beltramino

R. Maidana - M. Pujato

V. Raposo - C. Petruzzo

V. Ayala - J. Neville

V. González - M. Orellano

DT: J. Vilchez - DT: F. Eloy

Goles: ST: 20’ C. Petruzzo (SF), 21’ S. Saldaño (SA), 23’ C. Raposo (SA). TC: 31’ V. González (SA). CT: 47’ J. Neville (SF).

Jornada: semifinal

Árbitros: M. Manca y L. Betoluti



Triunfo de los caballeros

El seleccionado salteños Sub-18 de hockey masculino venció 4 a 3 a Catamarca con tres goles de Joaquín Isola y otro de Santiago Mulky en el Campeonato Argentino de la categoría que se disputa en Tucumán.

Con esta victoria, Salta se medirá hoy, a las 10.10, con Tucumán por el quinto lugar.