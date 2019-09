Los Pumas se complicaron y perdieron contra Francia en el debut mundialista

Los Pumas debutaron en el Mundial de rugby con una derrota ante Francia por 23 a 21, un resultado que complica al equipo de Mario Ledesma ante las intenciones de clasificarse a los cuartos de final.

Argentina necesitaba ganar para poder afianzar las posibilidades de avanzar a la próxima ronda, ya que la restante potencia que integra el grupo es Inglaterra.



Los Pumas y Francia están un paso atrás que los ingleses, y dan como probable un revés ante el poderoso equipo británico. Era vital salir victoriosos ya que ambos confían en superar a Tonga y Estados Unidos, los otros integrantes del grupo.



El primer tiempo fue muy bueno para los europeos, quienes se fueron al descanso con una ventaja de 20 a 3. La reacción en la segunda mitad por parte de Argentina fue excelente e incluso llegó a ponerse 21 a 20 arriba. Pero Francia estuvo más fino en el final.



La derrota en el Tokio Stadium deja a los Pumas seriamente comprometidos de cara a la clasificación. Tonga es el próximo rival, pero el verdadero duelo será con Inglaterra, equipo que aparece como uno de los favoritos a ganar el Mundial.

Cambio de rumbo

El comienzo del segundo tiempo fue ideal. Los Pumas llegaron al try gracias a una gran acción de Emiliano Boffelli, tomando una carga al cielo de Sánchez y ganando un penal, que derivó, luego del line-out, en le try de maul de Petti.

Después de otra jugada desperdiciada (knock-on a centímetros del in-goal), Argentina volvió a ponerse en ataque gracias a un par de penales y repitió la fórmula: line-out, maul y try, esta vez de Julián Montoya. Quedaban 27 minutos y los Pumas se ponían a 5 (20-15).



El partido estaba a su favor. La presión que ejercían sobre los franceses era bestial. Estos no sabían qué hacer con la pelota. Un intento, dos sin ganar metros, y a dividir la pelota con el pie. Benjamín Urdapilleta entró por Sánchez y acertó un penal sencillo y otro algo más esquinado. Los Pumas remontaban una desventaja de 17 puntos y pasaban al frente, a falta de 12 minutos.

Los Pumas fallaron donde no debían: en la salida subsiguiente. Camille Lopez lo hizo pagar con un drop para volver a adelantar a Francia. Los Pumas tuvieron la última: un penal de unos 50 metros y esquinado, pero el envío de Boffelli se fue desviado. Y en ese remate, más allá de que hubo una jugada más, se fue el partido.

Fuentes: TN - La Nación