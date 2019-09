Posturas cruzadas entre diputados salteños

El pasado lunes, día que se cumplía el plazo para que el Gobierno presente el Presupuesto Nacional 2020, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, lo exhibió en Diputados y si bien la mayoría de los representantes de la Cámara baja sostuvieron que el documento fue simplemente una formalidad, hay posturas cruzadas sobre su aprobación o rechazo, cuyo debate recién se realizará después de las elecciones del 27 de octubre.

¿Qué dijeron los representantes de la provincia? El Tribuno dialogó con los diputados nacionales por Salta y expresaron sus opiniones, algunos a favor y otros en contra, respecto del proyecto.

Miguel Nanni (UCR) expresó que "la fuerza política tiene que tener la responsabilidad de sacarlo adelante y debe aprobarse".

En sintonía, Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos) sostuvo que el Presupuesto "se tendría que tratar en el actual Congreso, aunque con el precio real del dólar" y aprobarse.

Sin embargo admitió que todavía no lo analizó en profundidad. "Me voy a tomar el tiempo que sea necesario con mi equipo de trabajo. Si creo que se tiene que tratar (y aprobar) con las autoridades actuales".

Andrés Zottos (Partido Justicialista) comentó que si no se modifican las partidas presupuestarias para Salta, votará en contra porque "el Presupuesto supone un nuevo recorte, menos obras públicas, más partidas para seguridad y planes sociales".

Además, Javier David (Partido Justicialista), Pablo Kosiner (Partido Justicialista) y Sergio Leavy (Frente Para la Victoria) coincidieron en que "el Gobierno solamente cumplió con una formalidad" y el Presupuesto debe ser tratado con las autoridades que asuman el 10 de diciembre, por lo que votarán en contra.

El eje central del proyecto de ley es mantener la meta de superávit fiscal primario del 1% del PBI (como lo habían definido en el programa con el Fondo Monetario Internacional). Según fuentes oficiales, se estima una inflación de 34% y un dólar a $75.

"Yo no creo que el Presupuesto sea el que en definitiva se debata y se apruebe. Tiene un montón de cuestiones expresadas sin mayor profundidad", dijo David y argumentó que votará en contra porque "no hay un plan económico de fondo. Son demasiadas hipótesis que todavía no están valoradas".

Kosiner también se mostró en desacuerdo con la posible aprobación. "Hay que esperar las elecciones y que el nuevo Gobierno disponga su equipo económico y a partir de ahí discutirlo. Me parece que no se puede avanzar".

Zottos comentó que "el Presupuesto 2020 reduce los fondos destinados a la inversión pública e incrementa los recursos destinados a seguridad social y asistencia social, provocando una mayor dependencia de la sociedad y profundizando la incapacidad de lograr un avance real".

Leavy indicó que el proyecto "debería ser votado y consensuado por el próximo gobierno que será elegido por el pueblo. Hubo un mensaje contundente el 11 de agosto".

"Nuestra decisión es votar en contra del proyecto del Presupuesto 2020, porque entendemos que es inapropiado y no refleja la voluntad popular de la Argentina", sostiene.