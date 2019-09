Macri: "La Justicia necesita un cambio en serio y no un parche"

El presidente Mauricio Macri advirtió ayer que debe producirse un "cambio en serio" en la Justicia, para que los argentinos puedan "creer y confiar", al presentar el anteproyecto que contiene el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

"Si la Justicia no es independiente no es Justicia", expresó el jefe de Estado, que también consideró que se "necesita un cambio en serio y no un parche".

Al encabezar la presentación del anteproyecto junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, Macri señaló: "En estos años trabajamos mucho para que la política no intervenga en la Justicia".

"Es importante que la propia Justicia puede defender esa independencia", evaluó el mandatario nacional.

No pasó desapercibida la ausencia de los miembros de la Corte Suprema en la ceremonia, en medio de los reclamos por un incremento de fondos para el sector judicial.

Macri afirmó que como ingeniero se sentía "como sapo de otro pozo" en la presentación de la iniciativa, pero aseguró que "es algo muy triste" lo que está pasando en la Justicia en estos tiempos, tras considerar que si se pregunta a los ciudadanos qué opinan afirman que "es lenta y llena de burocracia".

"Los argentinos necesitamos poder creer en nuestra Justicia, confiar que está para defendernos, protegernos, servirnos para responder a nuestras demandas y ayudarnos cuando la necesitamos", resaltó el Presidente.

A la vez, aseguró que "la Justicia es la que tiene que estar cuando hay que defender la cuota alimentaria de los hijos, conflictos comerciales", para dar resoluciones rápidas a los hechos cotidianos.

Según dijo, con el nuevo proyecto se busca hacer a la Justicia "más ágil y transparente".

Elogió, además, "los procesos orales" vigentes en varias jurisdicciones en materia civil.

El mandatario insistió en que "no hay que resignarse a que las cosas siempre fueron así", al remarcar la importancia de que "si la Justicia es lenta no es Justicia, y si no es independiente no es Justicia".

Por su parte, Garavano aseguró que la iniciativa es "histórica" y destacó que la política que impulsó el jefe de Estado durante su gestión es "clara" y destinada a "agilizar los procesos judiciales", en el marco de la iniciativa de Justicia 2020.

Agilidad

"Los procesos, en vez de resolverse por expedientes escritos que demoran años, y que son voluminosos, con más de 200 fojas cada uno, se terminan resolviendo por dos audiencias orales, una audiencia preliminar y una audiencia final, y esto ha generado que pasen realmente a terminarse en muy poco tiempo", añadió.

Se introduce además "el expediente electrónico para que las actuaciones, que hay que hacerlas ahora en forma escrita, puedan llevarse en forma electrónica y sean accesibles para las partes, desde sus casas, desde los estudios jurídicos de los abogados y también avanza en un acortamiento fuerte de los plazos, por ejemplo, procesos que tardaban siete años ahora se resuelven en menos de un año y medio", dijo.

Del acto realizado en el Salón Blanco participaron, además, jueces federales, provinciales, legisladores y representantes de ONG.

También asistieron los integrantes de la comisión redactora que trabajó en la elaboración del proyecto, que será enviado al Congreso.

.