El fotógrafo de El Tribuno, Leandro Herrera, se vio obstaculizado hoy en su trabajo durante la lectura del veredicto en el juicio contra el exjuez federal Ricardo Lona, tanto por familiares del acusado como por efectivos policiales que lo acusaron de "provocar".

Herrera, a quien recién dejaron entrar en la sala en medio de la lectura del fallo -al igual que al resto de los medios-, apenas ingresó se dirigió a Lona para fotografiarlo. En ese momento, un efectivo le marcó la distancia a la que debía mantenerse y ateniéndose a esa orden intentó captar al exjuez. Sin embargo, una familiar de Lona se interponía entre la lente y éste. Aún así, Herrera siguió intentando hacer su trabajo hasta que sintió una piña en su espalda. Al darse vuelta, pudo ver que había sido una pariente de Lona.

Asimismo, un nieto del exjuez directamente lo "amenazó de muerte" si seguía sacando fotos, según relató posteriormente Herrera.

Sin que ello fuera suficiente, al salir del edificio de Ciudad Judicial Herrera sacaba fotos a los familiares que también se retiraban, entre ellos una señora que le tapó la lente y quiso sacarle la cámara.

Al ver la escena, efectivos policiales se acercaron al profesional y amenazaron con detenerlo "si seguía provocándolos".

"No me dejaron trabajar. Me pegaron por querer sacar una foto a Lona y me amenazaron", expresó.