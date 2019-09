Figallo sigue, pero habría tres variantes frente a Tonga

El camino de Los Pumas en el Mundial de Japón no admite otro mal resultado como el que sucedió el sábado pasado en la derrota contra Francia. Ahora se viene Tonga, a las 1.45 del próximo sábado, donde el desafío será ganar, sumar el punto bonus y encontrar la confianza necesaria para después hacerle frente a Inglaterra, en la tercera presentación por el grupo C.

Para enfrentar a los polinesios, que cayeron en su debut contra Inglaterra, Mario Ledesma estaría evaluando realizar al menos tres modificaciones en el equipo titular, pero ninguna de ellas involucra al salteño Juan Figallo.

Quienes tienen muchas chances de jugar de entrada frente a Tonga son Julián Montoya, Benjamín Urdapilleta y Santiago Carreras, y saldrían Agustín Creevy, Nicolás Sánchez y Ramiro Moyano, respectivamente.

Ayer Ledesma realizó una práctica de baja intensidad en Osaka, donde paró al mismo equipo que perdió frente a Francia en Tokio, pero luego llegaron las modificaciones. El plantel volverá a entrenar hoy, con mayor intensidad, y allí el head coach sacará las conclusiones finales, ya que el jueves debe anunciar los titulares y suplentes para la segunda presentación.

Carreras (wing), Montoya (hooker) y Urdapilleta (apertura), le cambiaron la cara al equipo en el segundo tiempo contra Francia. Carreras buscó los espacios para avanzar y los encontró; Montoya marcó el segundo try argentino apenas tres minutos después de su ingreso, mientras que Urdapilleta manejó mejor la pelota con el pie y se mostró más certero en la patada a los postes que el tucumano Sánchez.

Por ahora esas son las opciones que maneja el cuerpo técnico. La base sería la misma del debut, con el Chipi Figallo en el puesto de pilar derecho en su noveno partido mundialista. Lo acompañaría Nahuel Tetaz Chaparro en la primera línea y restará confirmar si Creevy o Montoya completan la formación.

Los Pumas necesitan vencer a Tonga, también a Inglaterra y Estados Unidos para llegar a cuartos de final del Mundial, la misión no es nada fácil más con la presencia de La Rosa, pero todos los mundiales traen una sorpresa.