Ortega: “Si llega a pasar River, los matás a los hinchas de Boca"

El exjugador de River Plate Ariel Ortega aseguró este miércoles que si eliminan a Boca Juniors en las semifinales de la Copa Libertadores que se disputarán el mes próximo, los hinchas rivales “se mueren”.

“Si llega a pasar River, los matás a los hinchas de Boca, se mueren. Tengo amigos bosteros y ellos mismos dicen que no quieren jugar. Si gana River, los enterrás”, apuntó el Burrito.

Además, Ortega, que se desempeña como Coordinador del Selectivo Infanto-Juvenil del club de Nuñez, recordó la final ganada a Boca (3-1) en diciembre pasado en el estadio Santiago Bernabéu y aseguró que “no hay revancha” de ese encuentro.

“Yo no tuve la posibilidad de jugar con Boca algo internacional, sí por el torneo local. No hay ningún partido en el mundo que genere esto. Tengo una ansiedad terrible”, declaró en una nota con el sitio web La Página Millonaria.

River, bajo la conducción técnica de Marcelo Gallardo, eliminó a Boca dos veces por la Copa Libertadores (2015 y 2018), una por la Copa Sudamericana (2014) y le ganó la final de la Supercopa Argentina (2017).

“No es loco querer volver a jugar contra Boca. Lo más lindo que le puede pasar a un jugador es jugar un clásico de Copa. Y más cuando el equipo está jugando bien. River es el mejor equipo del fútbol argentino”, concluyó Ortega.

Por otra parte, el Burrito habló sobre Diego Maradona, ahora entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, y recordó su etapa como compañero en el seleccionado durante el Mundial de Estados Unidos 1994.

“Yo tengo un amor incondicional hacia Maradona. Fue el mejor jugador que vi dentro de una cancha. Lamentablemente no le está yendo bien, pero me pone feliz que esté dirigiendo. Diego Maradona nos dio muchas alegrías en la Selección Argentina”, cerró.