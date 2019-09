“Se debe cuidar al comerciante y dar contención a ambulantes”

Informatizar procesos administrativos, ampliar la base tributaria para luego proyectar una baja de impuestos y tasas, plantear una selección de integrantes del Tribunal de Cuentas a través de concursos y lograr mayor infraestructura para agilizar el tránsito fueron algunas definiciones que Matías Posadas, uno de los precandidatos a intendente del frente Gustavo Sáenz Gobernador, dio en una entrevista con El Tribuno.

¿Cuál es su proyecto para ordenar el tránsito de la ciudad?

Se requiere realizar una planificación muy seria para avanzar en soluciones paulatinas, muchos lugares colapsan en horas determinadas. Nosotros desarrollaremos una tarea en conjunto con universidades que nos permitirá planificar. Hay que generar políticas que permitan ordenar el tránsito, con mayor presencia, control y educación. Después con obras de infraestructura se apuntará a descomprimir, agilizar y mejorar la movilidad de Salta. Hay avenidas que son importante poder terminarlas, como la Juan XXIII, y avanzar en la construcción de puentes en lugares que posibiliten que los vecinos de algunos barrios no tengan que ir al centro para poder desplazarse a otros puntos de la ciudad. Contar entonces con accesos más cómodos, como un puente entre los barrios Santa Lucía y Don Emilio, por ejemplo

¿Cómo planifica la ciudad de cara al 2020, teniendo en cuenta que es un lugar de confluencia de trabajadores de localidades metropolitanas?

Quienes aspiramos a trabajar en la Municipalidad tenemos un plan de desarrollo urbanístico, el PIDUA, consensuado entre el sector público y el sector privado. Lógicamente hay que tener una mirada metropolitana en la búsqueda de las soluciones, como funcionó con el transporte de pasajeros; como hay que hacer con la basura y con obras de infraestructura. Los municipios del área metropolitana tenemos que trabajar mancomunadamente.

¿Cuál es su plan para la recolección de residuos urbanos y el tratamiento de la basura?

Nosotros tenemos un contrato, el más importante que tiene la Municipalidad, un servicio tercerizado a Agrotécnica Fueguina. Lo vamos a revisar y renegociar, siempre en favor de los ciudadanos. No creemos en que el servicio lo pueda brindar puntualmente el Estado municipal. Hay que trabajar para hacer un contrato mucho más eficiente. El servicio de recolección funciona bien, no funciona bien el tratamiento de la basura. Se debe avanzar con las políticas de reciclado y de separación en origen para descomprimir el vertedero. Al programa Separemos Juntos hay que perfeccionarlo y hacerlo universal, trabajar con los grandes generadores de basura. Me parece que tenemos que revisar el mantenimiento y la limpieza de los canales y de los espacios comunes. Ese, quizá, es el punto más débil que tiene la empresa.

Si gana las elecciones ¿cómo será su trabajo con los empleados?

Voy a trabajar junto a los empleados municipales, sé de sus capacidades. Hay que darles herramientas de capacitación y saber apoyarse en ellos, incentivarlos y hacerlos parte de un proyecto siempre en favor de los vecinos, de buscar mejores servicios. Hay que hacer una fuerte inversión para digitalizar el 100% de los procesos administrativos y los trámites de la Municipalidad. Vamos a generar mayor eficiencia, transparencia.

¿Qué impronta fiscal tendría su gestión? Los empresarios reclaman por la carga tributaria.

Tenemos tres conceptos. Creo en un esquema de simplificación tributaria para poder ampliar la base tributaria y llegar a más contribuyentes. Luego se puede apuntar a una baja de impuestos o tasas. Independientemente de eso, tengo políticas laborales para jóvenes. Queremos trabajar en el programa “Primer Paso” para que los chicos que tienen muchas dificultades para conseguir un puesto lo puedan hacer a través de incentivos fiscales.

Es un grave problema el trabajo precarizado y no formal. Por las noches las peatonales se llenan de vendedores ambulantes o manteros ¿Qué respuesta se puede dar?

Hay que ser más estrictos en los controles y cuidar al comerciante que paga sus impuestos, cuidar esos espacios que son de todos los vecinos. También hay que desarrollar políticas de contención social. Un ejemplo que se puede citar es lo que hizo Gustavo Sáenz con la erradicación de la tracción a sangre. La prohibió pero no lo hizo dejando a las familias carreras desprotegidas, lo hizo trabajando en la contención social. Respecto a los vendedores ambulantes hay que hacer lo mismo: ser muy estrictos para cuidar aquellos que pagan impuestos, pero en paralelo trabajar en conjunto con ellos, generándoles alternativas.

Usted habló de generar mayor transparencia en el municipio ¿Cómo lo va a garantizar?

Dentro de los ejes hemos establecido digitalizar el 100% de los trámites y procesos administrativos, eso ayuda mucho a la transparencia. Trabajaremos para mejorar los distintos órganos de control del municipio. Vamos a pedir a los concejales que aprueben modificaciones a la integración del Tribunal de Cuentas, que los miembros sean elegidos a través de un concurso público de oposición y antecedentes. Vamos a trabajar para desarrollar políticas de Estado abierto, que permitan tener información al instante de todo lo que invierte, los ingresos y egresos de la Municipalidad. Vamos a generar las condiciones para que la actual Oficina de Anticorrupción, que depende del Ejecutivo, tenga autonomía y la autoridad sea elegida a través de un concurso.