La Greta Thunberg argentina se llama Nicole Becker y tiene 18 años

Mientras el mundo habla de Greta Thunberg y sus “viernes por el futuro”, en Argentina Nicole Becker junto a Jóvenes por el clima toma la posta. El próximo viernes 27 de septiembre será una de las protagonistas de la Tercera Movilización Global por la crisis climática.

En la Capital Federal la cita es a las 15hs en Plaza de Mayo para marchar hacia Congreso a las 16hs. El acto oficial empieza a las 17hs y está previsto que termine alrededor de las 18:30hs. “El activismo funciona, ¡nos vemos en las calles!”, alienta Nicole.

“Tenemos poco tiempo. Tenemos solo 11 años para que la situación sea irremediable”, dice Nicole y agrega: “Las generaciones adultas no están entiendo la gravedad del asunto”

Tiene 18 años y fue Greta Thunberg quien la hizo tomar conciencia de que era necesarios hacer algo con respecto al cambio climático. Tanto la impactó que el año que viene empezará a estudiar derecho internacional en la UBA.“Los jóvenes estamos hartos de escuchar a los adultos con palabras vacías, pensando en sus bolsillos. Es nuestro futuro el que esta en juego y queremos transformaciones”

Greta Thunberg recibiendo el Premio Libertad 2019 en Francia. Foto: Fotonoticias.

Fue una madrugada hace apenas unos meses, que descubrió a Greta Thunberg y el poder de su discurso.”A fines de febrero de este año se empezó a viralizar mucho un video de Greta convocando a una marcha a nivel global que llamó mi atención. Esto provocó que empiece a quedarme horas y horas todas las noches leyendo más sobre el tema”, recuerda Nicole.

“Greta es una figura que es la inspiración de cada movimiento gestado alrededor del mundo. Jóvenes por el clima Argentina es una consecuencia directa de su activismo. Es una genia. En mi generación creo que generó un despertar de lo que está pasando y trasmite en cada discurso que da ganas de hacer algo”, confiesa Nicole.

La joven sueca fu invitada por la Asamblea Nacional de París para hablar sobre cambio climático. Foto: Fotonoticias.

Meses después de haber comenzado su militancia con Jóvenes por el clima su balance es súper positivo. La agrupación recibió el premio Conciencia de Amnistia Internacional y lograron captar la atención de los funcionarios gracias a las marchas que organizan.

“El 15 de marzo convocamos a la movilización más grande de Argentina con respecto al tema de 10.000 personas. Y el 24 de mayo duplicamos ese número”, relata Nicole

Nicole Becker, la Greta Thunberg argentina

-¿Cómo definirías el trabajo de Jóvenes por el clima?

-Venimos a resignificar al ecologismo, no solo como hábitos individuales sino como una lucha colectiva entendiendo que no hay justicia social sin justicia climática. A partir de esto se creó el movimiento. Somos un grupo de pibes y pibas de 15 a 22 años que luchamos para que la crisis climática no se convierta en la mayor catástrofe de la historia de la humanidad.

-¿La edad es una condición para ser parte?

-Sí. De 15 a 22 años. Porque estamos cansados que a las generaciones adultas no les importe nuestro futuro. Entendemos que la única forma de afrontar la crisis es desde el cambio estructural y por eso confiamos en las movilizaciones populares como herramienta de presión al estado para que tome cartas en el asunto. Así fue como el 15 de marzo convocamos a la movilización más grande de Argentina con respecto al tema de 10.000 personas. Y el 24 de mayo duplicamos ese número.

-¿Cuál fue la primera medida que tomaste a nivel personal para participar del cambio?

-Informarme más y más ya que al no respetarse la Ley 1687 de educación ambiental fue necesario hacerlo por mi cuenta. Al día siguiente de ver la charla de Greta estaba realmente afectada y decidí empezar a formar del movimiento de Jóvenes por el clima Argentina creado días antes de que me una y empezar a ser referente al convertirse en mi pasión.

-¿Cómo te involucraste en Jóvenes por el clima?

-Mi mejor amigo Eyal había creado un Instagram basado en el movimiento internacional “Fridays for Future” pero poniéndole un nombre en español para darle un tinte Argentino. A los pocos días decidí unirme y formamos un hermoso grupo de militantes.

-¿Qué es lo que más te preocupa sobre el cambio climático?

-Hay 3 cosas que me preocupan mucho. Las consecuencias directas hacia la gente afectando todo tipo de derechos humanos. Porque cuando hablamos de crisis climática hablamos de pueblos nativos alrededor del país que son constantemente desplazados de sus territorios por multinacionales que quieren explotar sus tierras, hablamos de que a mayor calentamiento del planeta, mayor escasez de agua. Con todo lo que ello conlleva para la higiene, la producción agrícola y la industria. Además, se generan riesgos para la calidad del agua potable, agravando los problemas de los millones de personas que ya padecen su escasez. Por lo cual se verían vulnerados nuestro derecho al agua, a la salud y sin ir más lejos, a la vida.

-¿Sentis que sos una especie de Greta Thunberg argentina?

-Puede ser. Creo que todo joven que alza la voz y dice basta a la crisis climática es un poco Greta. Siento que soy privilegiada en el acceso a la información que tengo y que eso conlleva una gran responsabilidad.

-¿Y como te llevas con los discursos en público?

-Siento que estoy haciendo mi trabajo. Cada charla, nota o entrevista es un espacio que tengo la oportunidad de incidir es una responsabilidad de que nueva gente se involucre, de que salga a las calles. Y de que líderes Argentinos y mundiales nos escuchen, que entiendan que estamos hablando de la crisis política más grande de todos los tiempos.

-¿Cómo te preparas para dar las charlas?

-Ahora estoy preparando una con el equipo de VAMOSAZOOMAR. Me están ayudando en el armado y preparación de la charla. Mezcla dos de mis pasiones que es la lucha contra la crisis climática y la idea de inspirar o transmitir un mensaje a través de una charla de menos de 10 minutos. Es un desafío y es un aprendizaje enorme que siento que me va a servir de acá hacia el futuro.

-¿Donde y cuándo es la charla?

-Es el próximo sábado 5 de octubre en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento de Posadas, Misiones. Se trata de una iniciativa impulsada por la organización social TECHO y Familia Bercomat que se llama VAMOSAZOOMAR (VAZ); la misma alimenta, potencia e integra personas y proyectos del noreste argentino (NEA) a través de de un ciclo de charlas cortas e inspiradoras.