Antecedentes médicos y títulos, nueva polémica en los gimnasios

La nueva ordenanza para regular los gimnasios divide las aguas y genera polémicas. Algunos especialistas consideran que tienen puntos flexibles como la declaración jurada de antecedentes médicos que deben completar las personas que quieran hacer actividad física o un deporte y la falta de un organismo de control sobre los títulos que podrían ser habilitantes para la función de director técnico de los gimnasios, una figura que la establece la normativa aprobada el miércoles.

La iniciativa, a cargo de los concejales Ricardo Passarell y Santiago Alurralde, comenzó a tratarse cinco meses atrás, luego de que un hombre muriera en un gimnasio de la ciudad.

"Los responsables de los establecimientos deberán exigir certificado médico a los asistentes y, en caso de ser necesario, previamente se deberá llenar un formulario de antecedentes médicos y deportivos que tendrá carácter de declaración jurada".

En el caso de quienes son menores de edad, sus padres o tutores deberán rellenar este documento.

Si bien está claro que se requerirá un certificado médico, se cuestiona que "previamente" el formulario de "antecedentes médicos" sea completado por el cliente del gimnasio.

El concejal Alurralde sostuvo que las personas lo deben hacer a "conciencia y de manera responsable".

"El gimnasio tiene que pedir antecedentes médicos para saber si una persona está en condiciones para hacer distintos tipos de esfuerzos en la gimnasia", afirmó Isabel Losa, presidenta del Colegio de Nutricionistas. "Hay gente joven que ha fallecido en los gimnasios y estaba bien, pero alguien se tiene que responsabilizar", añadió.

Losa observó que un profesor de Educación Física tiene competencia en lo que es la actividad física en personas en estado de salud, sin patologías. Por eso, consideró que alguien que quiera hacer actividad física, entre otras cosas, "tiene que pasar por el cardiólogo, hacer un laboratorio general para ver si es diabético", porque advirtió que el esfuerzo puede llevar a una hipoglucemia.

"Son cosas bastante delicadas de salud. La parte física (debe estar) certificada por un médico; la parte nutricional, por una nutricionista; para el tipo de gimnasia, por un médico deportólogo, un fisioterapeuta o kinesiólogo", manifestó la experta.

El concejal Passarell manifestó que "la responsabilidad de los estudios y de la salud es de uno mismo", y aseguró que "el padre es el mayor responsable del estado y la aptitud física de su hijo".

Otro planteo

La nueva ordenanza establece que los gimnasios tienen que estar a cargo de directores técnicos con títulos habilitantes. Con respecto a esto, Carlos Zuccotti, director de la Escuela de Educación Física de la Universidad Católica de Salta, manifestó su preocupación porque el hablar de "títulos" en general puede implicar cierta flexibilidad a la hora de elegir a los directores técnicos.

“¿Quién está dotado para decir que este título sirve y este no?”, se preguntó el experto. “Si viene un instructor que hizo un curso de un mes de pilates, ¿quién dice que sirve el título y quién no?”, agregó, y lamentó que no hay ningún organismo que controle esto: “Ante la nebulosa, podemos meter a todos los gatos en la misma bolsa”.

Zuccotti observó que hay un montón de títulos que habilitan para trabajar, pero consideró que “una persona que hizo un curso de fin de semana y que a los cinco días está frente a otra persona en un gimnasio no va a trabajar con idoneidad”.

Por eso, invitó a evaluar este aspecto con más profundidad: “Sería interesante trabajarlo más en la reglamentación”.

El profesor consideró que es necesario que haya un verdadero control de la norma y lamentó que “en la mayoría de las ordenanzas municipales después los controles no existen”. “Si no va a haber un control sistemático y automático, lamentablemente no va a servir la ordenanza. Si el control va a ser por profesional idóneo, la ordenanza es muy pertinente y creo que va a jerarquizar y profesionalizar de una vez por todas a los gimnasios, donde hay mucha gente que tal vez trabaja con personas y no está capacitada para eso ni tiene títulos habilitantes”, evaluó.

Maximiliano Kripper, presidente de la Cámara de Gimnasios, evaluó como positivo la amplitud del título habilitante necesario para ser director técnico: “Si tengo un título de instructor en taekwondo, puedo ser el director técnico de mi escuela de taekwondo. Es importante, porque no deja a nadie afuera”. El hombre advirtió que a alguien que quiera abrir un salón para dictar actividad física no le alcanza con ser un idóneo o un exdeportista, sino que “tiene que hacer un pequeño curso o algo para dictar”.

Al ser consultado sobre la falta de un organismo que controle los títulos habilitantes, Passarell consideró: “El espíritu de la ordenanza es muy inclusivo y abarcativo”, y consideró que los cursos para obtener títulos habilitantes “tienen que ser por lo menos de 3 meses”.

Según la ordenanza, “el director técnico deberá poseer título habilitante, nacional, provincial o privado reconocido oficialmente, título de universidades extranjeras, revalidado en universidades nacionales, institutos de nivel terciario oficiales o privados. Para el caso de academias de danzas, gimnasios de box, artes marciales, escuelas deportivas en todas sus modalidades, deberán poseer título emitidos por las entidades afines a la actividad, legalmente constituidas”.