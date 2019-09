Cómo será la presentación en Salta de Sinceramente, el libro de Cristina

El fenómeno Sinceramente llega a Salta. La expresidenta y candidata a vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, visitará la ciudad para presentar el sábado su libro autobiográfico en el marco de la gira que realiza por varias provincias en medio de la campaña, aunque en general evita las definiciones proselitistas.

La compañera de fórmula de Alberto Fernández llegará a la capital provincial el viernes y se quedará hasta el sábado a última hora. Inicialmente se había especulado con que la exmandataria pernocte dos noches en la capital salteña, cosa que finalmente no ocurrirá.

Ante la ausencia en Salta ese día del gobernador Juan Manuel Urtubey, Cristina será recibida por el vicegobernador de Salta y precandidato a gobernador por el Frente de Todos, Miguel Isa. Luego de este breve encuentro, la exmandataria se dirigirá al céntrico hotel Alejandro I, donde pasará la noche.

Durante su visita a la provincia, Cristina Fernández estará acompañada por una comitiva de 50 personas entre agentes de prensa, técnicos del área de comunicación y transmisión y seguridad, entre otros. De hecho, desde el miércoles allegados al círculo cercano de la dos veces presidenta de los argentinos están en Salta para afinar los detalles de la presentación del libro.

El sábado, para difundir Sinceramente, se realizarán dos actos. A las 17.30, Cristina encabezará la presentación del libro en una charla ante ocho mil invitados que podrán ingresar al estadio polideportivo Delmi bajo un estricto operativo de seguridad.

Para la ocasión, los organizadores del evento prepararon en una de las oficinas de la administración del estadio un camarín donde Cristina Fernández podrá descansar y prepararse antes de salir al escenario. En ese lugar la candidata a vicepresidenta estará acompañada por su círculo más cercano. En tanto, en el callejón que divide al estadio del microestadio permanecerá una ambulancia y un auto en el que luego conducirán a la líder del kirchnerismo hasta el escenario exterior para el segundo acto con la militancia y sus seguidores.

Para el evento en el interior del estadio se cursaron invitaciones a directores, actores, investigadores del Conicet, músicos y empresarios salteños que tienen afinidad con la expresidenta.

Como viene sucediendo en otras provincias, la también senadora nacional compartirá el escenario con uno de los editores de su libro y compartirá pasajes del mismo y algunas anécdotas de las que están incluidas en la publicación. Si bien no hay un tiempo estipulado para este tramo de la presentación, se estima que serán entre 40 y 45 minutos.

A continuación, Fernández se retirará del escenario en el interior del microestadio y será conducida a otro escenario ubicado en el exterior, en la zona de boleterías, adonde se dirigirá a la militancia que habitualmente acompaña cada una de sus presentaciones.

Para este acto se espera el acompañamiento de no menos de 10 mil personas, aunque se especula con que podrían llegar a 30 mil, que podrán acceder sin restricciones al sector descubierto del Delmi que da a la calle Ibazeta.

Durante la tarde de ayer Sergio Leavy, junto a la comitiva de Cristina Fernández, recorrió el estadio y supervisó los trabajos para la puesta a punto del evento que congregará a decenas de miles de personas. En diálogo con El Tribuno, el precandidato a gobernador del Frente de Todos afirmó que "hay mucho entusiasmo en la dirigencia y en la gente en general. Hay familias enteras que quieren venir a ver a Cristina".

Consideró además que "el lugar está acorde para recibirla", y estimó que "en el acto del exterior podrán participar tranquilamente unas 25 a 30 mil personas".

Anticipó que el evento de mañana "es una presentación de un libro, un hecho cultural por demás importante porque es un best seller".

"No es un acto político, no vamos a dejar entrar banderas ni redoblantes porque se le da importancia al hecho cultural, que es la presentación del libro y será importante poder escucharla (a Cristina Fernández) y que nos cuente su vivencia porque para los que militamos este espacio, el libro es un manual de la política".

Consultado sobre la agenda de la expresidenta en Salta, admitió que tratarán de "no interrumpirla mucho pero que están previstas algunas reuniones con gente de la ciencia; de la CGT, que quiere entregarle algún presente, y las comunidades originarias, que quieren estar presentes", pero que intentarán "no recargarle la agenda porque viene en un viaje que no es político".

Anticipó que "algunos gobernadores nos estarán acompañando, lo mismo que legisladores nacionales y referentes de algunas provincias vecinas".

La presentación de Cristina en Salta ocurrirá a una semana de las elecciones primarias provinciales, que se celebrarán el próximo domingo 6 de octubre, y en la que el Frente de Todos tiene dos precandidatos a gobernador, Miguel Isa y Sergio Leavy.