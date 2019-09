Club El Tribuno estrenó “Mi amigo abominable”

La fila en el hall del Cinemark comenzó a formarse media hora antes de la función. Los invitados eran todos socios de la tarjeta Club El Tribuno, que participaron de una promoción para asistir con entrada gratuita al avant première de la película de animación “Mi amigo Abominable”. Aparte de la película, el Club El Tribuno también invitaba a un acompañante del titular de la tarjeta. Y distribuía un ticket para acceder a un combo de gaseosa y pochoclos.

Si uno es socio, es fácil acceder a estos beneficios del Club El Tribuno, solo hay que contactarse y dejar los datos para que después un e-mail confirme la fecha y la hora de la avant première.

Una de las primeras invitadas fue Karina Tejerina (foto), que llegaba al cine con Santiago y sus sobrinas Martina y Juliana. Domiciliada en el barrio Santa Ana, Karina es la cuarta vez que asiste a una avant première. No es para menos: “Todos los días mi papá, José Oscar Tomás, compra el diario. Es un fanático de El Tribuno de primera hora”. Es la primera que sube al Face del Club El Tribuno y si el tiempo no le da, pide ayuda a sus sobrinos. “Siempre trato de aprovechar los beneficios de la Tarjeta El Tribuno: hay muy buenos descuentos. El otro día fuimos a comer comidas árabes en el Shopping y nos salió rebarato”, asegura.

Algo similar nos contó Teresita Rosas (foto), que fue acompañada de cuatro niños. “Estuve en otra avant première, pero me gustan más las películas para chicos”, nos cuenta Teresita, que se vino desde San Lorenzo con los chicos, donde viven todos. “Nos recorrimos la ciudad, pero fue divertido”, dice Teresita mientras los chicos esperan ansiosos.



“Un amigo abominable” es la tercera película de animación relacionada con la figura del Yeti que se estrenó en los cines en el último tiempo. El año pasado tuvimos el caso de Smallfoot, producida por Warner, y pudimos ver la mitología que rodea a este personaje en Sr. Link, realizada por la compañía Laika. Entre estas propuestas la obra de Dreamworks, dirigida por Jill Culton, exartista de Pixar, es la más interesante y entretenida de las tres.