Hallaron un cóndor herido en finca El Prado de El Bordo

Vecinos de El Prado, una zona de fincas perteneciente al municipio de El Bordo, encontraron un cóndor en medio de un descampado, el ave parecía estar malherida, por lo que estas personas tomaron la decisión de llevarla para que sea revisado por un médico veterinario.

"Recibí primero una llamada donde alertaban sobre este asombroso hallazgo, lo primero que pensé es que se trataba de un carancho u otro animal oriundo de esta zona y que lo estarían confundiendo, pero me llevé una gran sorpresa cuando la trajeron a mi consultorio porque pude corroborar que efectivamente se trataba de un cóndor", explicó el doctor Sergio Copa, quien en forma inmediata se dispuso a revisar el estado general del animal.

"Lo primero que hice fue revisar sus alas, luego busqué algún hueso roto, heridas en su cuerpo, pero no encontré nada, sin embargo se veía bastante mal, con un aliento muy fuerte, vomitó varias veces y presentaba un cuadro de diarrea, entonces supuse que se trataba de un cuadro de envenenamiento".

Sobre este duro diagnóstico el veterinario explicó que "en ocasiones ocurre que estos animales, que son carroñeros, comen animales que pueden haber muerto por envenenamiento, esto provoca que ellos mismos se envenenen, por lo tanto lo traté como si efectivamente estuviera envenenado".

Sobre cómo pudo haber llegado un ave tan magnífica como un cóndor, cuyo hábitat natural son las altas montañas, hasta el Valle de Siancas, el Dr. Copa descartó que estando en cautiverio haya podido escapar.

"No creo que haya estado enjaulado porque no presenta heridas compatibles con una situación de encierro, ahora cómo llegó hasta El Bordo no lo sabremos, quizás llegó volando ya con un malestar generalizado, eso lo hizo volar un larga distancia desorientado hasta llegar a El Prado, donde cayó al suelo, podemos pensar algo así, porque es muy raro todo esto", manifestó Sergio Copa.

El veterinario informó además que se trata de una hembra de dos o tres años de edad. Si bien se están observando comportamientos extraños en aves que no son migratorias, comportamientos que podrían estar relacionados con la deforestación, como el caso de los tucanes, cuya presencia en lugares alejados de su hábitat natural se da en cantidades bastantes considerables, el caso del cóndor sería un hecho aislado y difícilmente podría encontrarse otra ave similar por esta zona de valles.