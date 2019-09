La campaña es cada vez más intensa y los actos se multiplican. Antes de partir al norte de Salta, el precandidato a gobernador Gustavo Sáenz dialogó con El Tribuno y se refirió a la situación económica de la provincia. Aseguró que hay que incentivar a los empresarios para que inviertan y generen empleos. Dijo que hay que fortalecer el sistema de atención primaria de la salud y que la lucha contra la violencia de género tiene que ser firme.

¿Qué medidas económicas tomaría en caso de ser electo?

Cada vez que uno ve las estadísticas del país y Salta, siente mucha tristeza de estar viviendo esta situación que no cambia. Seguimos con una Argentina de rodillas que no puede ponerse de pie. Soy un convencido de que tenemos nuestra capacidad productiva totalmente dormida por falta de decisión política, falta de políticas públicas de incentivo y motivación. Logramos tener muchísima gente que no se anima a invertir, que tiene miedo por falta de previsibilidad, reglas claras, seguridad jurídica. Creo que el Estado tiene que amigarse con los mejores socios que tiene: los industriales, comerciantes, los productores. Ellos son, en definitiva, los que siempre le ponen el hombro cada vez que hay un problema y son a los primeros que el Estado le mete la mano en al bolsillo cada vez que el Estado necesita equilibrar sus finanzas y hacer frente el déficit fiscal. Creo que es al revés: hay que incentivarlos y motivarlos, hay que darle la oportunidad que inviertan y estén tranquilos. Salta es muy rica y no puede ser una reserva natural con gente muriéndose de hambre. Tenemos más de 5 millones de hectáreas para desarrollarse de forma agroindustrial, pero (no se hace nada) por falta de políticas públicas y de decisiones políticas que no se toman. Hay mucha gente (particulares y pequeños productores) que ya trabajan sin control esas tierras, pero no tienen el título de propiedad. Hay que ordenar y reorganizar ese tema. Si ellos tienen su título accederán a créditos, comprar maquinarias. Tenemos una Salta que en vez de trabajar su tierra, está extendiendo su mano a Buenos Aires para que le den un plan social. Hay que tomar esa decisión con los condicionamientos ambientales y compatibilizando con las necesidades sociales. Hay que trabajar con las universidades y defensores del medio ambiente. No podemos tener en el norte gente muriéndose de hambre y viviendo de un plan social, cuando hay tierras esperando ser cultivadas o que vengan industrias a asentarse y generen trabajo genuino. Hay que generar oportunidades en los pueblos.

¿Como cuáles?

Que los atiendan en su pueblo con un buen sistema de salud, que lamentablemente ha colapsado. Me he recorrido los hospitales de todos los municipios y la situación no da para más. Hay falta de muchas cosas: recursos humanos, aparatología e insumos. De una vez por todas, al que le toque gobernar, debe tomar medidas de fondo en materia de salud. Lamentablemente, el primer nivel de atención no está funcionando. Los hospitales colapsan con afecciones y patologías menores. Si funcionaría el sistema de atención primaria no tendríamos ese problema. Hay que descentralizar la salud: en las grandes ciudades ya tiene que haber alta complejidad, terapias. No puede ser que en Orán un doctor me diga que el mejor médico que tienen es la ambulancia para llegar al San Bernardo.

Los intendentes son meros pagadores de sueldos. ¿Piensa cambiar el reparto de la coparticipación?

Primero esto es una discusión que se tendría que haber dado desde la reforma de la Constitución Nacional del 94, que establece rediscutir la coparticipación federal, pero nunca se hizo. Hay que hacerla de una vez por todas. Nosotros recibimos el 4% de la coparticipación y somos el 3% del electorado y aportamos el 1,5% del PBI. Hay que empezar a discutirlo a nivel nacional y luego a nivel provincial. No podemos discutir (en la provincia) algo que no tenemos. El ejemplo que puedo dar es el de Capital. No hay recetas mágicas. Nosotros planificamos y gastamos lo que nos ingresa, no más de eso. No nos endeudamos. En el boom que hubo de endeudamiento de provincias y municipios a tasas altas, que los dejaron a muchos en una situación compleja y en dólares, nosotros desde el municipio de Salta no nos endeudamos, no tenemos déficit fiscal, no pedimos adelanto de coparticipación. Planificamos y nos manejamos con lo que teníamos. Sí salimos a gestionar fondos y eso tiene que hacer el que gobierna: gestionar para hacer obras para la gente necesita.

¿La primera medida será impulsar una reforma constitucional?

En 2011 presenté un proyecto sobre la necesidad de una reforma constitucional y cada vez estoy más convencido de que hay que hacerla. Vamos a llamar a todos los representantes de la sociedad para que acompañen, que sea un gran cabildo abierto donde todos puedan participar y vamos a definir los límites que no nos ponemos los políticos y lo pondremos claramente en la Constitución. Ni el gobernador ni los intendentes pueden estar más de ocho años en la gestión. Sobre todo porque se produce un desgaste. Los terceros mandatos son malos, de cualquiera. La alternancia en el poder es fundamental, la necesidad de oxigenar, que venga otra gente con nuevos aires y fuerza es importante y hay que hacerlo. Cuando uno recorre los pueblos del norte de la provincia se da cuenta que es necesario hacerlo. Hay intendentes que están en el poder hace más de 20 años. En el recorrido que hice por la provincia vi con tristeza como la gente naturaliza y se acostumbra a vivir si saber el intendente sigue viviendo allí, porque muchas veces dicen que no lo ven, que no está. También se acostumbra a vivir en la pobreza: sin cloacas, sin agua, sin obras.

Al pensar en una reforma política, ¿piensa cambiar el sistema de boleta electrónica?

El voto electrónico es una discusión que se está dando a nivel nacional. Creo que no es bueno tener dos sistemas electorales distintos, a nivel nacional y nivel provincial. Además creo que el voto papel ya no va más, porque es un voto donde la gente elige a uno que termina arrastrando a otros. La gente pierde posibilidad de elegir.

En la ciudad se hicieron muchas obras, pero no se logró poner en marcha la trinchera IV del vertedero San Javier...

Seguimos trabajando en eso. Estaba en proceso de licitación la membrana, es una materia pendiente que hay que resolverla. A las otras tres (trincheras) nunca le pusieron membrana. En la trinchera IV Nosotros decidimos poner la membrana por prevención, porque los estudios y la Justicia no decían que contaminaba. Hay que ver cómo resolvemos el tema, porque Salta no puede ser la receptora de la basura del área metropolitana.

Salta sigue con emergencia en violencia de género, ¿cómo trabará en esta materia?

Ese es un tema muy delicado. La ley Micaela ayudó mucho, pero hay que prevenir. Con diversos equipos hay que acompañar y contener a las mujeres hasta económicamente. Y al violento hay que meterlo preso. Hay que tener una política fuerte contra la violencia de género para avance y se termine de una vez por todas.

¿Cree que la Causa Huergo fue usada políticamente?

Soy un convencido de que sí. Desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Justicia e hicimos los sumarios correspondientes desde la Procuración a los funcionarios que podrían estar involucrados. Lo claro es lo que dice la Justicia. Hoy en día ningún funcionario municipal está imputado, no así algunos de la Provincia.