“Vamos a fortalecer municipios para que tengan buena gestión“

Matías Cánepa preside el Concejo Deliberante y en las elecciones de esta año busca llegar a la Cámara de Diputados, dentro del frente Sáenz Gobernador. Asegura que se trabajará para fortalecer a los municipios no solo con recursos para los intendentes sino también con elementos técnicos. Respalda la intención de reformar la Constitución provincial para poner límites a las reelecciones indefinidas de los jefes comunales.

¿Son necesarias reformas políticas? Tenemos una PASO multitudinaria el próximo domingo.

Quiero llegar a Diputados fundamentalmente para acompañar el proyecto de Gustavo Sáenz gobernador. Evidentemente para sostener su plan de gobierno hay que hacerlo también desde las cámaras. Queremos acompañarlo porque lo hemos visto trabajar en la ciudad durante este tiempo breve, tres años y medio, y demostró lo que se puede hacer. Sería muy bueno lograr esos cambios en la provincia. Uno tiene que ver con la reforma política, que no haya más elecciones indefinida de los intendentes, que tengan 8 años y luego vaya a su casa. Un período y una reelección.

Después es importante trabajar en salud y educación. En salud tenés problemas serios. La gente va a las salitas y te dice que no hay medicamentos, médicos ni especialistas básicos como clínicos, oftalmólogos y traumatólogos. Entonces llegás a la guardia y te atiende un administrativo, no un médico. Eso hace que la gente tenga que ir a un hospital y lo atienden tarde y mal. El 70 por ciento de los pacientes que va a los hospitales es por consulta de baja complejidad. Entonces podrías haber sido atendido en una salita.

Trabajar fuerte en el tema educativo para nosotros es clave. Uno de cada dos chicos deja el colegio. Entonces cómo haces para que esa persona pueda salir adelante. Nosotros vamos a trabajar fuertemente, primero, para que no dejen el colegio y, segundo, para darles terminalidad educativa y capacitarlos en oficios a través de la Escuela de Artes, la Oficina de Empleo y los centros de formación profesional. Es fundamental trabajar por la Salta productiva. En cada región tenemos enormes potencialidades que están dormidas, porque no se hace inversión, porque no se da previsibilidad a los productores, a los industriales. Hay mucha falencia en la política pública para que en cada región haya actividades sólidas y así la gente no tenga que venir a la capital y terminar a veces en un asentamiento.

Teniendo en cuenta su experiencia en Concejo, ¿tendrá una mirada municipal desde la Legislatura?

El hecho de haber trabajado en la ciudad te permite tener esa visión. Nosotros tenemos municipios con muchas falencias porque se los descuida, se los abandona. Entonces vamos a fortalecerlos porque el municipio da muchos servicios hoy a la calidad de vida de los vecinos. Hay políticas sociales que si no se hacen desde el municipio, las cosas no funcionan bien. Tendremos una política muy fuerte de ayuda a los municipios del interior.

Seguramente los intendentes dirán que necesitan más recursos...

Siempre hemos planteado la modificación a la ley de coparticipación, que es de los 70, de la época de la dictadura, cuando los municipios eran como una oficina del Gobierno central. Hoy tienen otras responsabilidades. El intendente, en el caso del interior, es quien va a ver qué pasa con las escuelas, la seguridad. El intendente en el interior tiene muchas tareas y nosotros tenemos que fortalecerlo no solo con recursos sino también con elementos técnicos para que puedan hacer una buena gestión. Nosotros tenemos una visión muy promunicipio.

En Salta el trabajo en negro llega al 50 por ciento, el desempleo al 12, 7 y hay mucha precarización laboral. Empresarios plantean que no pueden tomar a más trabajadores por la presión impositiva ¿Cómo se resuelve ese gran nudo económico y fiscal?

El que genera trabajo y riqueza es el sector productivo, el comercio, la producción y la industria. Hay tanta informalidad porque la presión impositiva es insostenible. Tenemos que trabajar a nivel provincial en cambiar esa lógica que es negativa. Además, el Estado recaudará más cuando haya más crecimiento, más producción. A nivel nacional también hay que pelear mucho y Gustavo lo sabe hacer por los intereses de Salta. Se debe dialogar con los legisladores nacionales para que también se modifique la política impositiva del norte argentino para formalizar a los trabajadores, para ayudar al empleo joven. Se está trabajando en un programa similar a uno que se implementó en Córdoba y dio buenos resultados. Se llama “Primer Paso”, que apunta a formalizar a los jóvenes. Sin dudas ese es un eje que Gustavo lo tiene como primera faceta. Sin salud no hay educación. Sin educación no tenés trabajo, sin desarrollo productivo no hay oportunidades de trabajo. Nuestro principal socio es un sector productivo que crezca, que genere desarrollo.

En determinados momentos las cámaras legislativas actúan como escribanías de gobierno ¿se garantizará el debate, que haya una mirada plural?

Nosotros lo hacemos en el Concejo, donde es muy disímil la representación política, sin embargo hay mucho diálogo. Vos podés tener diferencias, pero hay que entender que el adversario u otros sectores políticos tienen cosas para aportar, no solamente lo que no estás haciendo, sino críticas constructivas. Si no tenés capacidad de escucha, pensás que solamente tenés la única razón, caes en el peor pecado de los gobiernos: la soberbia. Si a eso le sumas pensar en corto plazo, son las dos enfermedades, a mi manera de ver, más graves que tienen las gestiones. Nosotros peleamos siempre por ir a contramano de eso, por escuchar, tomar las críticas cuando se hacen de manera constructiva. Muchas cosas que llevó Gustavo adelante en su gobierno tienen que ver con haber escuchado a la oposición. De eso se trata. En la política, está lógica del amigo y enemigo nos ha destruido.