Otra vez la esposa de Ezequiel Garay publicó una foto desnuda y desafíó la censura en Instagram

Tamara Gorro es una influencer reconocida. La conductora de TV y esposa de Ezequiel Garay siempre está innovando en su cuenta de Instagram en donde suele dejar mensajes y consejos a sus seguidores. En este caso es noticia porque se mostró desnuda en una playa, revelándose contra la censura en la red social.

La Gorro, como le gusta que la llamen, se fotografió haciendo una pose de yoga en una playa de Valencia, a la orilla del mar. El cuerpo dorado por el sol de la joven aparece en la imagen con el mar Mediterráneo al fondo. En sus stories, la esposa del futbolista argentino comentó que lograr la imagen perfecta tomó más tiempo que lo normal.

“El otro día María me hizo una foto. Estábamos en la playa, pero no era una foto cualquiera ... Una foto como mi madre me trajo al mundo. La foto es muy bonita, pero no sabía si subirla”, expresó.

Muchos seguidores se mostraron muy contentos por la imagen y elogiaron su forma física para llevar a cabo la postura y también su valentía para publicar una imagen así.

Gorro es una mujer que en sus fotografías siempre trata de dejar algún mensaje. Muchas veces está vinculado a la naturaleza (como en este caso) pasando por la familia o el respeto hacia la mujer. Lo cierto es que la influencer no para de crecer y al parecer, sus posteos siguen atrayendo nuevas temáticas.

El 22 de septiembre (si hace casi una año) publicó una foto muy parecida, aumque esa vez fue en una montaña con su cuerpo totalmete desnudo, fotoi que tuvo muchísima repercusión a nivel mundial.