Desde Salta, Barby Silenzi publicó una foto infartante

La novia de El Polaco compartió un posteo en topless y frente al paisaje salteño. La respuesta de él no se hizo esperar.

La participante del Bailando Barby Silenzi incendió Instagram con una foto cerca de la censura y que fue tomada en Salta. "De tarde", escribió en el posteo donde se la ve de espaldas con tanga rosa y en un sugerente topless. Allí también menciona a su pareja, el cantante El Polacao, quien no tardó en responderle con unos sugerentes emoticones.

Sus seguidores tampoco se privaron de comentar el posteo que alcanzó más de 125.000 me gusta.

En los últimos días, la pareja se había tomado unos días de descanso con un viaje relámpago a la Patagonia, donde se los vio muy enamorados paseando por la región de Bariloche. “All you need is love”, había escrito la bailarina junto a uno de sus posteos mostrando el viaje con El Polaco, lo que fue contestado por el cantante con un romántico “Te amo negra hermosa”.

Si bien la mayoría de las fotos que postea Barby son de su hijita, Elena, de vez en cuando también comparte postales hot luciendo su marcada figura. A la joven le encanta entrenar en el gimnasio, ¿por qué no mostrar los resultados de su intensa rutina fit?