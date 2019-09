Iturrieta: “Está de más decirles que nos acompañen así será”

Central Norte se prepara para el debut como local en el Federal A, luego del buen empate conseguido en Gualeguaychú frente a Juventud Unida.

Su rival este domingo, a las 17, será Sarmiento de Chaco, al que recibirá en el estadio Marteararena, donde seguramente habrá un gran marco de público.

Joaquín Iturrieta es uno de los jugadores que llegó como refuerzo y que tuvo un buen partido en tierras entrerrianas.

“La verdad, en lo personal me sentí muy bien, en lo colectivo hicimos un buen partido, merecíamos el triunfo claramente. Es importante siempre sumar y creo que el equipo dejo una buena imagen”, le dijo Itu a El Tribuno. E insistió con que el cuervo mereció más en la primera fecha: “Nosotros sabíamos del rival que enfrentábamos, sabíamos qué jugadores teníamos que presionar y marcar y se vio que fuimos los que propusimos, si tendría que haber un ganador en ese partido tendríamos que haber sido nosotros”.

Con el “chip” de la segunda fecha, el volante jujeño ya palpita el partido de este domingo ante Sarmiento de Resistencia: “Analizaremos mejor al rival en estos días, igual vimos el partido de ellos frente a Defensores de Ramallo. Sarmiento es un equipo que siempre es protagonista y por eso hay que tomar los recaudos necesarios. Me parece que será una prueba muy importante para mostrar dónde estamos parados, el grupo está muy mentalizado, sabe muy bien el mensaje que baja Ezequiel (Medrán) y el cuerpo técnico con Lula (Zurita)”.

A la espera del partido ante los chaqueños, Iturrieta es cauto y espera estar nuevamente entre los once titulares para disfrutar de un partido que seguramente tendrá un buen marco de público.

“Estoy muy ansioso, todavía falta, no sabemos quién va a jugar pero si me toca y con toda esa gente que nos apoya, no me caben dudas de que será un plus extra. La gente de Central no deja de sorprender nunca; pese a la prohibición, llegaron hasta Gualeguaychú. Espero un gran marco el domingo y somos concientes de que los tres puntos se tienen que quedar acá”, remarcó Itu.

“Está de más decirle a la gente que nos acompañen porque así va a ser, nosotros estamos muy ilusionados tanto como lo están ellos, es muy lindo jugar con tanta gente, sacamos rédito de esa magnitud”, añadió.

Por último, el mediocampista azabache se refrió a los equipos que integran la zona norte en el Federal A.

“Es durísimo el torneo, si te pones a fijar los resultados de la primera fecha, hubo varios triunfos de visitante. Chaco For Ever y Crucero Del Norte, son equipos que ser amaron para ser protagonistas. Nosotros tenemos nuestras armas para mantenernos ahí en el lote de arriba, sobre todo tenemos que hacernos fuertes de local y siempre tratar de sumar de visitante”.

Joaquín Iturrieta, de 25 años, es uno de los “selectos” jugadores que vistieron las tres camisetas de los equipos denominados “grandes” del fútbol salteño: Juventud Antoniana, Gimnasia y Central Norte.

Hijo de Isidro, quien ascendió dos veces a primera con el albo y sobrino de Raúl, quien ascendió al Argentino A en 2006 con el cuervo, Joaquín quiere hacer su propia historia pero esta vez con la camiseta que le toca defender, la de Central.