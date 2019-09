“Manos a la obra no significa resultados inmediatos, pero es un buen comienzo”, expresaron desde el Foro de Desarrollo Económico Territorial (Fodet). Es así, que la idea que surgió en El Carril de poner en marcha un tren de pasajeros que una la ciudad de Salta con esta localidad y los puntos intermedios como La Merced y Cerrillos, va tomando forma. No solo por el entusiasmo que le imprimieron intendentes como Efraín Orosco y Juan Angel Pérez, sino también por vecinos de Cerrillos que pusieron de relieve la iniciativa y prometen juntarse para brindar apoyo.

La búsqueda y el hallazgo de nuevas alternativas de transporte de pasajeros se hace imprescindible en el Valle de Lerma, entre otras cosas por el enorme crecimiento urbano que ha experimentado en los últimos años.

Pese a los esfuerzos de Saeta, el transporte automotor camina un paso por detrás de una demanda que parece no tener techo. Frente a este contexto, alternativas como la de un tren de pasajeros no solo contribuyen en ese sentido, abaratando además los costos, sino que se traduce en un fuerte empujón al turismo en momentos en que cada municipio comienza a moldear su propio perfil.

Orosco, se puso este año a la cabeza de la iniciativa, alentado por el éxito alcanzado en su pueblo con la reactivación de parte de la infraestructura ferroviaria, como la Estación Zuviría, convertida en un centro de referencia turística, gastronómica y cultural de toda la zona.

El Ramal C-13

La línea del Ramal C-13 se extiende desde la capital provincial a Cerrillos, La Merced y El Carril. Luego pasa por Las Moras, Osma, Coronel Moldes, Ampascachi, Estación Castañares, Talapampa y Alemanía. Pero lo cierto es que la factibilidad por demanda e infraestructura estaría dada hasta Estación Zuviría. Tanto La Merced como El Carril han restaurado los antiguos edificios ferroviarios, convirtiéndolos en verdaderos centros turísticos basados, fundamentalmente, en propuestas y eventos gastronómicos, artesanales y espectáculos artísticos. Solo restaría que Cerrillos ponga en marcha un proyecto similar para recuperar el antiguo predio y así poner en valor su deteriorada infraestructura. Un dato importante: en 1996, el abandonado Ramal C-13, de Cerrillos a Alemanía, fue transferido por la Nación a la Provincia.

En la actualidad, el ramal en cuestión solo tendría tres estaciones con tránsito: Salta capital, Alvarado y Cerrillos. En este último punto precisamente nace el Ramal C-14, mundialmente conocido por el Tren a las Nubes. Dicha traza une a Cerrillos con Rosario de Lerma y Campo Quijano. Este último recuperó y restauró la antigua estación.

La experiencia de Güemes

El servicio de tren que une a la ciudad de Salta con General Güemes es un recorrido que forma parte del histórico trazado del ferrocarril Belgrano. Según lo que reseña Trenes de Argentina, se trata de un tramo histórico del Belgrano, el cual no era utilizado para el transporte de pasajeros desde mediados de la década del 90. Se reinauguró el servicio en agosto del 2012 con una frecuencia diaria, y desde entonces es muy utilizado.

Año tras año se han visto mejoras en el servicio, con nuevas formaciones y paradas. Hoy cuenta con tres frecuencias diarias. Los coches son modernos y su capacidad es para 200 pasajeros sentados en cada viaje.

En cuanto al recorrido, se desplaza por el pintoresco Valle de Siancas, en un trayecto de 47 kilómetros que se recorren en aproximadamente en una hora y media. Además de las dos ciudades cabecera, el tren hace paradas en Batalla de Salta, Betania y Campo Santo (El Bordo), según detalla Trenes Argentinos. Mientras que el costo entre cabeceras es de solo 16 pesos.



Algunos datos históricos