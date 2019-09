Leavy intenta bajarle el tono a la grieta que se vio en el Delmi

La visita de Alberto Fernández a Salta el sábado pasado evidenció una interna más caliente de lo que las apariencias dejaban ver entre los dos precandidatos a gobernador del Frente de Todos para las PASO provinciales. El Delmi fue el lugar en el que la "grieta" entre Sergio Leavy y Miguel Isa se puso de manifiesto, pero revelada por la militancia que acompañó al vicegobernador al estadio polideportivo donde apenas dejaron hablar al candidato a presidente por el kirchnerismo, quien era el principal orador del acto proselitista que se desarrolló en el lugar.

Fernández tuvo que interrumpir en varias oportunidades su discurso por los gritos de los isistas, quienes reclamaban más protagonismo de su líder en la ceremonia, o por lo menos que estuviera arriba del escenario.

"Que suba Miguel", insistía la hinchada del exintendente capitalino, que quedó relegada a un codo del sector de la tribuna popular del Delmi.

"Les pido por favor que tratemos de hacer silencio un rato", tuvo que implorar Fernández, ante el disgusto indisimulable de Leavy.

Es que según el diputado nacional, candidato a senador nacional y precandidato a gobernador, ese era su acto. "Era un acto de cierre de mi lista", señaló ayer a El Tribuno.

Explicó que Miguel Isa fue invitado a participar como una forma de mostrar un "peronismo unido". "Nosotros lo invitamos, le dimos 16 pulseras para que venga con su gente", dijo Leavy y trató de bajarle el tono al enfrentamiento.

"No vi una grieta. Fue un grupo minúsculo. A 16 personas les dimos las pulseras para que ingresaran, pensé que iban a venir dirigentes de primera línea y parece que vinieron solo militantes", insistió.

"Es un rival circunstancial; los compañeros sabemos que después de las PASO vamos a seguir unidos", agregó Leavy, fiel a la consigna peronista de "el que pierde, acompaña", aunque ya circulan versiones sobre un posible salto de dirigentes del isismo hacía el sector de Gustavo Sáenz ante un eventual revés en las internas del 6 de octubre.

"Esperemos que no sea así. Por eso, pese a que era un acto de cierre de campaña de nuestro espacio, hubo una apertura para que estén las dos listas", aseguró Leavy al ser consultado sobre las probabilidades de un desbande.

El discurso de Alberto

En su discurso del sábado, Fernández sostuvo que el gobierno de Cambiemos dejará "tierra arrasada". En la misma línea y ante la chance de quedar al frente de la Provincia, Leavy consideró que la "herencia" a nivel local no será igual.

"No creo que sea la misma situación de entrar en default como la que tenemos todos los argentinos a nivel país. La situación no es de lo mejor pero no es algo que sea inviable, no estamos así", dijo el precandidato a gobernador por el Frente de Todos.