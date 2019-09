Prorrogan el juicio contra el exintendente Daniel Segura

El juicio contra el exintendente de la ciudad de General Güemes Daniel Alejandro Segura fue prorrogado para el 16 de septiembre próximo. Inicialmente la audiencia estaba prevista para mañana, jueves 5 de septiembre, pero las partes fueron notificadas a partir de un pedido de la defensa.

Segura llega a la instancia judicial oral acusado por el delito de abuso de autoridad en contra de la jueza del Tribunal de Faltas de Güemes, Débora Ramírez.

El proceso se inició el 11 de septiembre de 2015, luego de una presentación de Ramírez quien, por orden del ex jefe comunal, fuera desplazada de su cargo luego de un pedido de licencia por enfermedad. En su reemplazo, Segura nombró al subsecretario de Gobierno, dando lugar a fuertes polémicas por las atribuciones administrativas antes del cambio de autoridades en la comuna.

En diálogo con El Tribuno, Débora Ramírez consideró esta prórroga como “una maniobra dilatoria de la Justicia para encubrirlo y darle más tiempo en sus aspiraciones políticas”.

Ramírez, quien fue restituida en su cargo de jueza de Faltas luego de asumir la actual intendente Alejandra Fernández, calificó de “vergonzosa” la decisión del tribunal al otorgar la prórroga por un pedido de licencia de la Defensa. “Imagínese qué pasaría si todos los juicios fuesen suspendidos porque una abogada defensora pide licencia. Es inaudito”, expresó.

En aquel momento Ramírez había presentado un certificado médico por la pérdida de un embarazo. “Inmediatamente ese mismo día Segura sacó una resolución para reemplazarme. Ese mismo día cambió las cerraduras, cambió a todo el personal y retiró expedientes del juzgado. En la resolución me reemplazó por el subsecretario de Gobierno, pero además estableció que para reintegrarme, yo tenía que someterme a una junta médica, con revisiones ginecológicas, clínicas y siquiátricas. Eso fue un abuso total de poder”, manifestó. Ramírez presentó un amparo que le resultó favorable; dejó sin efecto la resolución y ordenó restituirla en el cargo, pero esta medida no fue acatada sino hasta el cambio de autoridades. Segura afirmó que el reemplazo había sido temporal, lo que siempre fue desmentido por la funcionaria.