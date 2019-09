Dos chicas de 16 años, sedujeron a un joven, lo drogaron y le robaron el auto, relojes y $40.000

“Amigo, ¿te vas a dar una vuelta? Voy con dos amigas, necesito del depto...”. El pedido, en código aunque lo suficientemente explícito, tuvo una respuesta inmediata y positiva. Amigos son los amigos. El drama llegaría después.

Ocurrió en Villa Martelli. Luego de varios mensajes a través de Instagram, Fernando P. logró coordinar la cita que tanto deseada. Las chicas eran dos, ambas de 16 años. Prometía una noche de “romance” ferviente, pero se convirtió en una verdadera pesadilla. La víctima, un joven de 20 años que había arreglado un encuentro con dos chicas en su departamento en Villa Martelli, cree que lo drogaron porque cuando despertó lo habían desavalijado y de ellas no quedaba ni rastro.

Fernando Pianetti conoció a las mujeres a través de la red social y organizó la cita por la noche. Su amigo, con el que compartía el alquiler de la casa, salió a dar “una vuelta” para que estuvieran solos y cuando regresó se encontró con la desagradable sorpresa. La llave había quedado tirada en la entrada con la puerta estaba abierta y en el interior estaba Fernando, todavía desmayado.

Artículos electrónicos, 13 relojes, unos 46.000 pesos en efectivo, el Iphone y hasta el flamante Volkswagen New Beetle de color blanco de Fernando. Todo había desaparecido en segundos al igual que las dos chicas, pero él no recordaba absolutamente nada.

“De un momento a otro me morí. No sé qué es lo que me dieron. Está todo en mi casa a disposición para que lo analicen. Recién reaccioné a las dos horas cuando me despertó mi amigo”, declaró la víctima ante el fiscal a cargo Gastón Larramendi al día siguiente del robo.

El auto de la víctima apareció cerca de la Villa La Rana gracias al rastreo satelital. El fiscal Larramendi espera el análisis de las huellas dactilares encontradas en el lugar para poder sumarlo al expediente. Además, en las últimas horas se sumaron nuevas cámaras de seguridad en las que se ve pasar el auto justamente en dirección a ese asentamiento de la zona de San Martín.

“Aprovecharon un descuido de Fernando para ponerle algo en la bebida y dormirlo. Al principio seguimos una pista que nos llevaba hasta San Martín, más precisamente a la villa La Rana, pero no era correcta. El hecho de que el auto apareciera por ahí nos condujo a eso erróneamente. En las últimas horas pudimos determinar que se trata de dos chicas de la zona de Florida Oeste. Nos llama la atención que hayan actuado en la misma zona donde residirían”, indicó a Infobae una fuente cercana al caso.