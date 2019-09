The Beatles sinfónico, esta noche en el Teatro Provincial

La legendaria banda de rock inglesa conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr será homenajeada esta noche por la Orquesta Sinfónica Infantil de Salta en el Teatro Provincial (Zuviría 70).

A partir de las 21, unos 90 niños harán sonar sus instrumentos orquestales con los temas más reconocidos de The Beatles, bajo la batuta de Carolina Pineda quien además es responsable de la dirección artística y pretende con esta propuesta demostrar que “la música es muy amplia, tiene muchos estilos, incluye disciplina, diversión, alegría, Mozart y The Beatles”, comentó al El Tribuno.

Con músicos invitados y los coros inicial y juvenil, más el grupo de pequeños de iniciación musical, el rock será el protagonista de una noche que promete emociones y alegría con temas que atraviesan generaciones.

El coordinador de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil (OSIJ), Juan Muñoz destacó que la propuesta intenta romper algunas fronteras, “dejando atrás esa idea de que las orquestas tocan únicamente música clásica, que es un poco aburrido o que hay que saber para poder disfrutarlo, eso lo rompemos con programas como éste en el que la orquesta deja en claro que pueden variar en los estilos musicales”.

Preparar un repertorio de estas características implica un trabajo integral de los docentes que se involucran en las actividades, como es el caso de Martín Bonilla -dicta percusión en la OSIJ-, para quien es muy importante que conozcan la historia de la banda y el significado de las letras, “como intérpretes deben entender lo que están tocando, siempre es distinto comprender lo que uno está haciendo, no solamente tocar una partitura lo mejor que pueda, sino entender el significado de la música, la trascendencia que tuvieron y el quiebre cultural que fue la banda”.

“Por otro lado está la búsqueda de acercar generaciones, a los chicos meterlos en un mundo que tal vez, no les es propio, porque los más pequeños, no tenían idea quienes fueron The Beatles hasta que se lo propusimos y llevaron el tema a la casa plantando un tema de comunicación”, agregó Muñoz.

El repertorio

“Los arreglos de los temas que integran el repertorio son originales y fueron hechos a medida, super fieles. Respetamos cada uno de los temas, abordamos desde la mirada clásica canciones de una banda icónica”, adelantó Pineda.

El objetivo de los arreglos es incluir a todos los alumnos que forman parte de la OSIJ, lo que les permite trabajar valores como la solidaridad, el compañerismo y el trabajo en equipo más allá de la música que interpretan.

Los más pequeños de la institución educativa musical, prepararon una coreografía de la mano de la profesora de Iniciación Musical, Bernardita Sarmiento, con percusión corporal para un enganchado de tres temas que sonarán en la noche.

Las entradas están a la venta en boletería del Teatro Provincial y son un bono contribución de $ 50 a beneficio del Centro Provincial de Rehabilitación Física de Salta.

Un homenaje oportuno a la banda inglesa

El coordinador de la OSIJ, plantea como un ciclo la serie de homenajes que dio inicio el año pasado con un tributo a Queen, se repite hoy con el reconocimiento a The Beatles y pretende tener continuidad con diversas bandas que hayan marcado con su estilo los géneros musicales.

Coincidencia o no la propuesta de esta noche llega oportunamente para recordar que hace poco más de 10 días -el 22 de agosto-, se cumplieron 50 años de la última foto que mostró a The Beatles juntos antes de su separación que se produjo el 10 de abril de 1970.

Aquella imagen se logró el día en el que el grupo se reunió para una sesión de fotos tras grabar el disco Abbey Road, el cual sería el último álbum grabado por la banda.

En la actualidad una cámara instalada en el barrio del norte de Londres permite ver por internet a los cientos de turistas y admiradores de la banda que cada día esperan impacientes para inmortalizar una foto en uno de los pasos de cebra más famosos del mundo.