Ferrari festejó sus 90 primeros años 

La Plaza de la Catedral de Milán se tiñó este miércoles de rojo, con 10.000 aficionados de la Scuderia Ferrari, presentes en el lugar para festejar el 90º aniversario de la empresa automovilística italiana.

Numerosas personas fueron tomando posiciones desde el inicio de la tarde en la céntrica plaza de la capital lombarda para asegurarse las mejores posiciones y poder ver de cerca los bólidos del equipo y a los pilotos actuales (Sebastian Vettel y Charles Leclerc) pero también a expilotos de la escudería, especialmente a Kimi Raikkonen (último campeón del mundo con la Scuderia, en 2007), Arturo Merzario, Mario Andretti, Jean Alesi, Alain Prost, Eddie Irvine y Felipe Massa.

Charles Leclerc, que el domingo dio a Ferrari su primera victoria de 2019 al ganar la carrera en Bélgica, desfiló en un Alfa Romeo 8C pilotado en 1934 por Tazio Nuvolari. Vettel, por su parte, estuvo en un 750 Monza primero y luego con el Ferrari 312 T con el que Niki Lauda fue campeón mundial en 1975.

Mick Schumacher, miembro de la academia de pilotos de Ferrari, estaba también presente. Su padre, Michael Schumacher, cinco veces campeón mundial con Ferrari, quedó con secuelas tras un grave accidente de esquí en Francia en 2013 y no ha vuelto a mostrarse en público.

"Es una noche maravillosa, gracias a todo el mundo por estar aquí. Sois el alma de Ferrari", dijo a la multitud el presidente de la compañía, Louis Camilleri.

Coincidiendo con este día de fiesta, la Fórmula 1 anunció que el Gran Premio de Italia, cuya edición de 2019 se disputa esta semana de viernes a domingo, seguirá celebrándose en el circuito de Monza "al menos hasta 2024".

"No ha sido fácil, pero hemos llegado a un acuerdo y ahora podemos decir con tranquilidad que el Gran Premio en Monza estará ahí hasta 2024", declaró desde el estrado el presidente del Automóvil Club de Italia, Angelo Sticchi Damiani.

Junto a él estaba el presidente de Formule One, Chase Carey, y Jean Todt, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y exdirector de Ferrari.

El Gran Premio de Italia figura en el calendario de la Fórmula 1 desde su temporada inaugural en 1950 y se ha disputado todos los años en Monza con la excepción de 1980, que tuvo Imola como escenario.