Secretos de la vida fitness de Jésica Cirio

Modelo, conductora, bailarina, instructora de zumba y strong by zumba… Ella es un pionera total del mundo fitness, y en esta nota nos cuenta algunos tips y secretos de su vida, su rutina y sus hábitos.

Nombre completo: Jesica Wanda Judith Cirio (¡odio tantos nombres!).

Apodos: Teddy.

Signo del zodíaco: Piscis.

Rutina fit: entrenamiento muscular 3 veces por semana, 2 o 3 zumba y/o strong y 1 o 2 veces pilates (para trabajar elongación y rotación).

Tips de alimentación: como entreno tanto me aseguro de respetar las comidas diarias y cubrir mis requerimientos de hidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. En la semana bajo los carbos después de las 14. Pero los sábados y domingos me libero y como sin privarme.

Desayuno: café con leche descremada, canela, gotitas de stevia de vainilla, más algún budín o muffins de avena. A veces cambio por arepas.

Cheat meal: Havannets de chocolate y dulce de leche.

Mi motivación: poder contagiar a mujeres y hombres para que logren sus objetivos de entrenamiento y llevar una vida saludable.

“Cuando entreno me aseguro de respetar las 6 comidas diarias”. Foto: Christian Beliera.

Mi rutina de belleza: no pueden faltar mis “30 minutos de oro” antes de dormir: me desmaquillo con jabón, me aplico un tónico, crema para párpados, otra para las comisuras, sérum e hidratante nocturno.

Un trago: caipiroska de maracuyá.

Mi especialidad en la cocina: ¡Nada! Soy un desastre en la cocina.

La parte de mi cuerpo que más me gusta: la panza.

La parte de mi cuerpo que me gustaría mejorar: los brazos.

Un look deportivo: el de mi linea de Cocot con glitter. Tiene un calce hermoso y comprime lo justo para mi entrenamiento.

¿Operaciones? Nariz y lolas.

“La parte de mi cuerpo que me gustaría mejorar son los brazos”. Foto: Christian Beliera.

Mi mejor virtud: escuchar y aconsejar.

Mi peor defecto: me distraigo muy fácil y no presto atención.

A quien admiro: a toda la gente que esta siempre de buen humor y con ganas de ir para adelante.

Cuentas de Instagram fitness que sigo: muchas, pero mi preferida es la de de mi nutricionista @beautyfreak.room porque me da muchas ideas.

3 cosas que me llevaría a una isla desierta: protector solar, mi celular y un espejo.

Me siento sexy cuando… me despierto.

Frente al espejo… veo una mujer feliz, en un momento de plenitud máxima. Feliz y agradecida de poder disfrutar del amor de mi hija y de mi marido.