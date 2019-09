Todo lo que genera el efecto Maradona

El tesorero de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gerardo Marzola, reconoció ayer que la inminente llegada de Diego Maradona representará “una gran cantidad” de ingresos económicos a la institución.

El directivo indicó que el primer objetivo es “hacer socios nuevos y recuperar a los que dejaron de pagar”.

“En la actualidad, tenemos 25 mil socios de los cuales pagan poco menos de 20 mil. Hoy (por ayer) antes de que abra la sede había hinchas haciendo cola para asociarse”, dijo.

“Aspiramos también a la llegada de nuevos sponsors, a cubrir los espacios libres de la camiseta y hasta ver si existe la chance de negociar los derechos de televisación de los entrenamientos, además de algunos ingresos menores”, manifestó Marzola.

“Sinceramente, yo no tenía dimensión de todo lo que podía llegar a generar Maradona. La gente está enloquecida, el teléfono no para de sonarme: llaman amigos de Boca, River, Estudiantes y hasta hemos tenido medios del exterior que averiguaron para cubrir la presentación. Esperamos una gran cantidad de ingresos con la llegada de Diego”, indicó.

El Diez debutará frente a Racing el 15 de septiembre, a las 11, en el Bosque. Como parte de una estrategia para la captación de socios, para ese encuentro no se venderán entradas para invitados con el objetivo de incrementar la masa societaria.

El estadio Carmelo Zerillo tiene capacidad para 21.500 personas y se espera que los hinchas del lobo lo llenen ante la academia.

El presidente del lobo, Pellegrino, expresó: “Nos han llamado de cuatro empresas de carritos de golf para ofrecernos algunos en los que Maradona se pueda mover por el predio”. Obviamente, el retorno se produciría a través de la aparición en las imágenes periodísticas.

Cuatro importantes sponsors y socios comerciales serían los que encabezan el proyecto desde lo institucional, aunque detrás hay muchos más. Los primeros nombres que trascendieron son la marca que viste al club platense, una empresa aérea low cost y una importante cadena hotelera.

La compañía aérea aportaría uno de sus aviones, el cual sería ploteado con la imagen de Diego y los colores del lobo. El mismo sería utilizado cuando el equipo juegue de visitante.