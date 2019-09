Lazos de sangre en la Liga Argentina de Béisbol

Ayer, en todo el mundo, se celebró el día del hermano. Muchos comparten pasatiempos juntos y llegan a ser amigos, además de tener un lazo de sangre. Sin embargo son pocos los casos que familiares directos, de padre y madre, compartan equipos semiprofesionales y en la Liga Argentina de Béisbol hay hermanos en cada una de las franquicias, además de dos que se enfrentan.

Infernales, el conjunto que representa a Popeye, cuenta con los hermanos Lucas y Bautista Ramón; Vikingos (Cerveceros) con Juan Pablo y Nicolás Rocha, mientras que Águilas (franquicia de Cachorros), tiene a Matías y Nicolás Alvarado. Además, se da la particularidad de que Infernales y Vikingos tienen en sus planteles a un Montalbetti de cada lado. Lucas continúa en el conjunto de los espinacas y Bruno, el menor, pasó a formar parte de la franquicia de Cerveceros, conjunto que debutó en esta temporada.



El mayor de los Ramón, hijo del histórico Héctor “Chiquitín”, pelotero, comentó a El Tribuno sus sensaciones de compartir la pasión por el béisbol con su hermano: “Con Bauti jugué casi toda la vida porque nos llevamos dos años. Es en el único deporte que podemos jugar juntos sin pelearnos, porque somos bastante competitivos”.

Lucas sostuvo que “cuando él tiene que batear o cuando tiene que agarrar una pelota sufro bastante porque se bajonea, yo me enojo menos. Es relindo compartir viajes con él y mi sueño sería compartir una selección mayor”.

Finalmente compartió una anécdota que pocos sabían: “Una vez él era mi relevo en el seleccionado Sub-23, no había jugado y yo mentí que me dolía el brazo para que entre, pero se dieron cuenta y no me sacaron”.



“Juampy” Rocha, por su parte, comentó: “Es una satisfacción enorme para toda la familia, porque comparten el béisbol con nosotros. Yo comencé a los cinco años y lo inicié a mi hermano. Jugar con él es una sensación de alegría y felicidad”.

“Si tenés logros deportivos juntos es un plus. Por suerte nos toca compartir un equipo, estamos muy contentos y tranquilos porque vemos la felicidad de nuestros viejos, que nos acompañan a ver los partidos. Eso es más gratificante todavía”.



Matías Alvarado, de Águilas, también se refirió a la unión que lleva con Nicolás: “Jugar con mi hermano significa mucho para mí, porque cuando él comenzó volví a jugar porque me gustó compartir muchas cosas con él. Además jugamos de short stop y segunda, muy cerca uno del otro y eso es muy lindo”.



Finalmente, “Cuca” Montalbetti habló sobre su relación con Bruno. “Me siento muy privilegiado de jugar con él. Desde que nacimos compartimos esta pasión y este deporte nos dio la posibilidad de jugar en Europa. El béisbol cambio nuestras vidas. Aunque esté jugando en otro equipo, sé que es feliz y que lo pueda hacer me pone muy feliz”.