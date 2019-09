Le Coq Sportif espera mayor venta de camisetas de Gimnasia de La Plata

La marca que viste a Gimnasia y Esgrima La Plata, Le Coq Sportif, aseguró que la llegada de Diego Armando Maradona al club "generó revuelo absoluto" en la empresa, reconoció que esperan mayor venta de camisetas y adelantó que lanzarán una tercera casaca "con alguna alegoría" a la estrella internacional del fútbol.

En declaraciones formuladas a Télam, el vocero de Le Coq Sportif, Leonardo Piccoli, aseguró que desde esa compañía están "shockeados" por la noticia de que Maradona dirigirá al club.

Al ser consultado sobre la posibilidad de diseñar un nuevo modelo de camiseta, el vocero de la marca deportiva francesa expuso que "estamos preparando alguna sorpresita pero no puedo decir qué va a ser".



No obstante, admitió que "tenemos que hacer una tercera camiseta de Gimnasia, por lo que posiblemente tenga alguna alegoría -en la tipografía, en los colores o en el diseño- a Maradona" y apuntó que "estamos viendo diseños y cantidades que produciremos".

"Recién ayer nos juntamos con el equipo en la empresa para ver cómo diseñar un plan de acción de acuerdo a las novedades", explicó el portavoz de uno de los principales patrocinantes de Gimnasia y reconoció que "esto va a generar mayor volumen de producción, por lo que tenemos que salir a responder rápidamente sobre algo que no estaba previsto. No es que apretamos un botón y fabricamos 5000 nuevas camisetas", bromeó.



Piccoli contó que "el presidente del club, Gabriel Pellegrino, nos contó que a Maradona le encantaron las camisetas cuando se las mostraron y nos dijo que le fascinó la de color azul".

Y expuso que el contrato de Le Coq Sportif con el club albiazul "es hasta mediados del año que viene", desestimó una inminente modificación del mismoo y remarcó que "de hecho Gimnasia cobra regalía por las ventas y se verá beneficiado como la marca si hubiera más ventas. "Es un win-win (ganancia para ambos). Si se vende mucho, Gimnasia vende más", subrayó.

Piccoli aseguró que "toda esta noticia fue sorpresiva, no la esperábamos y cuando los dirigentes nos confirmaron que existía una posibilidad y luego se hizo realidad fue increíble el revuelo que generó".

Sostuvo que "es una locura linda, Diego es bienvenido por todos los públicos y clubes" y graficó que "las cuentas en redes sociales de todos los clubes le dieron la bienvenida al fútbol argentino, inclusive la Superliga".



"Independientemente de lo que pueda generar deportivamente en Gimnasia, lo que él despierta no lo genera nadie: es un icono que nos dio mucho a los argentinos, estamos shockeados, para lo que es Gimnasia para la empresa, es algo atípico", resaltó.