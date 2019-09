Macri, frente al desafío de mantener el tipo de cambio

Durante su disertación en el marco de los desayunos de trabajo de la Universidad Católica de Salta, el economista Lucas Dapena aclaró que para entender la coyuntura económica hoy hay que leer todo en clave política.

"Todo lo que se pueda haber evaluado antes del 11 de agosto ya no sirve. Cambió todo y seguirá cambiando, esperemos que con menos vorágine", explicó Dapena, también Decano de la Facultad de Economía y Administración de la Ucasal.

El Gobierno actualmente solo apuesta a mantener el tipo de cambio para terminar el año sin nuevos conflictos, mientras que Alberto Fernández estuvo moderado un tiempo luego de las PASO pero volvió al discurso conflictivo tras la marcha del 24 de agosto en apoyo al presidente Mauricio Macri.

En diálogo con El Tribuno al término de la presentación, Dapena explicó en grandes rasgos los ejes de su informe: "A nivel nacional dividimos una economía real de una economía financiera y decimos que hoy por hoy están todos los ojos puestos en lo que es la pata financiera de la economía".

"Esto ocurre -indicó- porque la parte financiera de la economía siempre es la que anticipa cambios, mientras que la economía real viene mucho más atrás y luego le impactan esos cambios".

En este contexto, el economista reveló que "nosotros estamos viendo que hoy no hay mediano o largo plazo, pero lo que sí hay es un contexto de incertidumbre que no baja, y no baja porque hay una pelea política por la Presidencia de la Nación en la cual no necesariamente todos están esperando lo mismo, o quieren llegar de la misma forma. Es decir, no todos quieren que las variables económicas estén consensuadas hasta las elecciones".

Para Dapena, por esta situación "la gran pelea que tiene el Gobierno nacional es mantener un tipo de cambio estable y, por otro lado, conseguir que empiece a menguar la salida de dólares".

"Por otro lado, una cuestión que le daría un poco más de certidumbre sería que se plante, por parte de la oposición que ha tenido más votos en las PASO, cuáles son los lineamientos económicos que piensa seguir", porque "la certidumbre económica apuntaría a eso, no importa si son buenas o malas las medidas que piensan tomar, pero lo que está esperando el mercado es que digan qué es lo que piensan hacer", dijo.

Finalmente, explicó que "el hecho de que no se dice nada oficialmente y que hay voceros informales que están continuamente diciendo cosas aumenta la incertidumbre y la presión sobre el tipo de cambio".

"Una salida de dólares y todas las demás variables financieras que terminan repercutiendo en la economía real es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en los próximos meses", concluyó.