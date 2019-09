Procesan por peculado a Choque, exintendente de La Poma

Robarles a los pobres es una vergenza y un pecado. Pero robarles a los pobres discapacitados es una verdadera calamidad. Aunque en este país este tipo de descaros cotidianos de la clase política, tristemente, ya no soprenden a nadie, sí provoca alegría saber que hay casos en los que la Justicia se expide lenta pero segura. Esta vez le toca pagar su deuda conocida al exintendente de La Poma Abraham Choque, quien se gastó en un "apuro económico" personal, en 2014, 440 mil pesos que la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (Conadis) le entregó para la compra de un vehículo destinado a transportar a discapacitados de su comuna.

La denuncia contra Choque fue girada al fuero federal en julio de 2016 por el actual intendente de La Poma, Juan Mamaní, quien relató en su denuncia que en abril de ese año recibió una carta documento de la Conadis, en la que el organismo nacional le hacía saber que el municipio de La Poma había sido declarado moroso y se le instaba a la devolución de la suma de 440 mil pesos. Al averiguar sobre dicho monto, Mamaní pudo establecer que la Conadis remitió esa suma en octubre de 2014 para la adquisición de un transporte para personas con capacidades especiales, pero compra nunca se realizó. Sostuvo, además, que al indagar con el exintendente Choque sobre el monto y el destino que se le dio, su antecesor le expresó que fue usado para un "apuro económico". Tras verificarse el origen y destino del dinero, en 2016 la Fiscalía de Delitos Económicos resolvió girar las actuaciones penales iniciadas a la Fiscalía Federal de Salta.

Este jueves, el juez Federal Julio Leonardo Bavio se expidió sobre el caso de La Poma, decretando el procesamiento sin prisión preventina de Abraham David Choque, en orden al delito de peculado. Resolvió además trabar embargo sobre los bienes del procesado, hasta cubrir la suma de pesos debiendo a tal efecto labrarse las actuaciones de rigor.

El juez Bavio estableció en su fallo, además, la prohibición para el procesado de ejercer cargos públicos, debiéndose oficiar a los organismos pertinentes. También dispuso que Choque tenga como abogado defensor, al defensor oficial que corresponda de la Unidad de Defensa Penal Remanente de Salta, acordándosele legal participación.

Abraham Choque

El caso de Animaná

En el fuero federal también quedó la denuncia presentada en 2016 por el intendente José Rolando Guaymás, de Animaná, quien acusó a su antecesor, Ignacio Vicente Condorí, por el manejo irregular de 549 mil pesos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En esta causa aún no se expidió la Justicia. Se trata de un subsidio que fue remitido a Condorí para la adquisición de equipamiento para el Centro de Integración Comunitaria de esa localidad, lo cual no se cumplió y, por lo tanto, el municipio no reportó la documentación contable respecto al gasto de dicha suma.

Debido a ello, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación emplazó al intendente Guaymás a fin de que informe el destino de dicho subsidio.

Guaymás reveló que al averiguar sobre ese monto, pudo establecer que el dinero, que fue retirado de la sucursal del Banco Nación de Cafayate, no se uso para lo que estaba destinado. Condorí intentó convencerlo de que no revelara el manejo irregular de los fondos, y ante la negativa de Guaymás, Condorí terminó por reponer el dinero. Igual se radicó la denuncia del caso.