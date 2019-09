Los Pumas y una goleada cantada

Los Pumas enfrentaron a un débil equipo australiano que solo se dedicó a hacer oposición de entrenamiento argentino. Si bien costó romper el cero, una vez que se logró fue una seguidilla de tries de los argentinos hasta llegar al 74 - 0 final.

El objetivo se cumplió en el partido, los jugadores tomaron ritmo de juego y en el desarrollo de los tries se vio un intenso trabajo en el intento de juego dinámico y continuado con pases sobre la marca para no cortar el juego y perder jugadores en los rucks.

La idea de Mario Ledesma parece ir por el juego fuerte y desgastante de los forwards, con dinámica y pases en el contacto, para terminar las jugadas con los backs. Habrá que ver qué propone Francia en el debut de la Copa del Mundo y cómo va a hacer Argentina para contrarrestar y proponer su propio juego.

La cita mundial será el 21 de septiembre y será un partido clave ya que en la lógica Francia es el rival a vencer de los argentinos para poder conseguir uno de los dos puestos que pasan a instancias finales en el grupo. Inglaterra es otro de los aspirantes, aunque nunca hay que confiarse de lo que puedan llegar a hacer Tonga y Estados Unidos, los otros dos equipos que conforman el grupo argentino.

Síntesis

LOS PUMAS

1- Mayco Vivas , 2- Julián Montoya, 3- Juan Figallo, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Leguizamón, 7- Marcos Kremer, 8- Tomás Lezana, 9- Tomás Cubelli, 10- Benjamín Urdapilleta, 11- Santiago Carreras, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Orlando, 14- Matías Moroni, 15- Emiliano Boffelli.

CAMBIOS: PT 31´ Lucas Mensa por De la Fuente; ST 0´ Agustín Creevy por Montoya, Nahuel Tetaz Chaparro por Vivas, Santiago Medrano por Figallo, Matías Alemanno por Petti, Rodrigo Bruni por Lavanini, Felipe Ezcurra por Cubelli, Nicolás Sánchez por Urdapilleta, Ramiro Moyano por Carreras, Bautista Delguy por Moroni y Joaquín Tuculet por Boffelli; 12´ Juan Cruz Mallia por Orlando; 22´ Guido Petti por Kremer.

RANDWICK

1- Solomona Sakalia; 2- David Vea; 3- Enrique Pieretto; 4- Tom Nowlan; 5- Matham Den-Houdt; 6- Ned Hanigan; 7- Christian Poidevin; 8- Kyle Harris; 9- Mitch Short; 10- Ben Donaldson; 11- Josh Gordon; 12- Nick Wilkinson; 13- Triston Reilly; 14- James Ramm; 15- Will Harrison Ingresaron: 16- Adam Freier; 17- Dan Mathew; 18- Santiago Socino; 19- Tom Pirrodi; 20- Jack Johnson; 21- Jeral Skelton, 22- Tyzac Jordan; 23- Christian Yassmin; 24- Tom Mollay; 25- Andrew Walker; 26- Jale Seninawanawa; 27- Com Beetham; 28- Connor Size.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 18´ Try Cubelli, conv. por Urdapilleta (A); 21´ Try Montoya, conv. por Urdapilleta (A); 32´ Try Leguizamón, conv. por Urdapilleta (A); 36´ Try Kremer, conv. por Urdapilleta (A); 40´ Try Carreras (A)

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 3´ Try Tetaz Chaparro, conv. por Sánchez (A); 21´, 23´ y 26´ Tries Delguy (A); 29´ Try Delguy, conv. por Sánchez (A); 36´ Try Creevy, conv. por Sánchez (A); 38´ Try Moyano (A).

Estadio: Coogee Oval

Fuente: Infocielo