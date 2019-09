Mica Tinelli confirmó su romance con Lisandro López, defensor de Boca

Los indicios de un amorío entre Mica Tinelli (31) y Lisandro López (30) aparecieron por primera vez en Instagram cuando una serie de likes y comentarios encendieron las alarmas. Pero esta vez, la diseñadora se animó a hablar de su vida privada y confirmó que está saliendo con el delantero de Boca.

"En cuanto a tus sentimientos, ¿cómo estás? Porque se dijo que estarías viviendo un romance con el futbolista Licha López?, le preguntaron en Confrontados. "En cuanto a sentimientos, estoy muy bien. Y a Licha sí, lo conozco. Nos estamos conociendo y me cae muy bien. Pero no me gusta hablar mucho de mi vida privada", dijo con timidez.

Después de esta confirmación oficial, la notera intentó ir más allá y le consultó qué es lo que más le gusta. "No, eso es un montón. No me gusta hablar, nunca doy declaraciones y me cuesta. Lo que importa es que estoy bien", disparó.

Las pruebas de romance se hicieron más contundentes durante esta semana cuando la hija de Marcelo Tinelli dejó un sugerente mensaje en la cuenta de Instagram en el momento en el que el deportista compartió una foto de su cumple, que la diseñadora le comentó con un emoji de un caramelo a lo que otra seguidora les escribió "¿En serio? Mientras que por el lado de él, likeó dos de las últimas tres publicaciones de ella.

Fuente: CARAS