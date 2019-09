Central Norte inaugura su ilusión ante su gente frente a Sarmiento

El gran día llegó. El reencuentro más esperado por todo un pueblo azabache finalmente se consumará: Central Norte, en busca de sus primero tres puntos, debuta en casa ante sus hinchas frente a Sarmiento de Chaco, al que enfrentará en el estadio Martearena, a partir de las 17, por la segunda fecha del Torneo Federal A.

El cuervo buscará renovar su votos, volver a ilusionar y enamorar a sus fanáticos, tras un impasse forzoso luego de consagrarse campeón en el Regional Amateur y regresar a la tercera categoría del fútbol argentino.

Esta será una historia completamente diferente a la que se disfrutó hace algunos meses atrás, porque el ascenso obligó a cambiar y apostar por nuevos nombres que buscarán ganarse el afecto de los hinchas azabaches.

El equipo que conduce Ezequiel Medrán dio un pequeño anticipo el fin de semana pasado en Gualeguaychú, en su debut oficial en la categoría, donde igualó con Juventud Unida 1 a 1.

El cuervo dejó una imagen positiva en su primer partido y fuera de casa, pero todavía queda mucho por mejorar porque el equipo está en plena construcción y en permanente evolución.

Muchos de los nuevos refuerzos que llegaron a Central Norte tendrán la oportunidad de demostrar que están a la altura de las exigencias y de comenzar una relación de afecto con los hinchas.

Las expectativas por volver a ver al cuervo en casa son enormes, porque solo un minúsculo grupo de simpatizantes pudo acompañar a su equipo de visitante, en la primera fecha.

Sin lugar a dudas, Gonzalo Ríos es uno de los primeros refuerzos que comenzó a ganarse el cariño de la gente, el delantero que marcó el gol del empate que le permitió a Central Norte sumar su primer punto.

“Venimos de una semana muy buena, con mucha confianza de conseguir un buen resultado de visitante, pero tenemos que ganar de local para que sirva ese punto”, destacó el ex atacante de Boca Unidos de Corrientes.

En el cuervo son conscientes que deben mejorar para lograr dejar los tres puntos en casa. Y el delantero tiene la certeza que esta vez el final de la historia será otro. “No fuimos muy eficaces en el último pase, nos faltó en la definición frente a Juventud, pero ahora vamos a tener un campo de juego donde se puede jugar y hacer un buen fútbol, ojalá podamos terminar bien la última jugada”, aseguró Ríos, con un tono optimista.

Es un hecho que todavía resta trabajo por hacer para terminar de ensamblar las nuevas piezas que llegaron a Central Norte. Como todo nuevo proceso, se avanza de a poco, tan solo se dio un primer paso y queda mucho camino por recorrer.

“Al ser el primer partido y empezar con jugadores nuevos por ahí cuesta un poco adaptarse. Si bien me tocó llegar en la primer semana que comenzaron a trabajar, hay chicos que lo hicieron sobre el final y les tocó debutar, pero la confianza de cada uno es fundamental para arrancar bien”, destacó el goleador cuervo, quien agregó: “Estamos con más confianza, para un delantero es importante arrancar haciendo goles y ojalá siga la racha”, dijo Gonzalo Ríos, ilusionado con volver a convertir esta tarde frente a Sarmiento de Chaco.

La expectativa que genera hacer su presentación en casa no solo cautivó a los hinchas de Central Norte. También está presente en el renovado plantel. “Es fundamental el apoyo, sabemos que Central tiene una gran hinchada y eso será muy bueno para nosotros”, concluyó el delantero, quien hará su presentación oficial ante los hinchas azabaches.



Los equipos:

CENTRAL NORTE: Mauricio Pegini; Pablo Figueroa, Federico Rodríguez, Patricio Krupoviesa y Guillermo Cosaro; Ezo Gaggi, Joaquín Iturrieta, Osvaldo Young y Juan Rivas; Ronaldo Martínez y Gonzalo Ríos. DT: Ezequiel Medrán.

SARMIENTO (CH): Juan Ignacio Carrera; Gerardo Corvalán, Brian Berlo, Sebastián Hernández y Federico López; Lucas Oviedo, Brian Meza y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Lautaro Robles y Gustavo Mbombaj o Joel Vargas. DT: Adrián Tosetto.

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Francisco Acosta (SdE)

Hora de inicio: 17