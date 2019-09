¿Por qué los mosquitos pican más a unos que a otros?

No es casualidad que estos insectos elijan a determinadas personas para picar. Las razones de cómo eligen a sus víctimas

Si alguna vez te preguntaste porqué los mosquitos te pican a vos mientras que el resto disfruta del aire libre sin tener que ponerse repelente, te contamos como eligen estos insectos a sus víctimas.

Según un estudio publicado por el Journal of Medical Entomology, los mosquitos eligen a quien picar según su grupo sanguíneo. El relevamiento demostró que las personas con tipo de sangre 0 son picadas casi el doble de veces que las del tipo A. Según el estudio la secreción de nuestro cuerpo les daría las pistas necesarias a los mosquitos para saber que tipo de sangre tenemos.

Aunque el relevamiento no es determinante, los especialistas coinciden en que los mosquitos pueden obtener más de una pista para saber que tipo de sangre tiene cada persona.

Según el entomologo Jonathan Day las principales pistas que tiene estos insectos para elegir a quien picar son varias. “Quizá el CO2 es la más importante. El aumento del CO2 que producimos, como la gente que tiene altos niveles metabólicos -genéticos y otros factores- aumentan el dióxido de carbono que generamos. Cuanto más liberamos, más atraídos se sienten los mosquitos”, dice Day.

El entomologo añade pistas secundarias como el ácido láctico, la sustancia que les da energía a los músculos durante el ejercicio. El ácido láctico es liberado a través de la piel marcando a los mosquitos el camino hacia nosotros.

Otras de las pistas secundarias es usar ropa oscura. Los mosquitos vuelan cerca del piso para evitar el viento y el contraste que produzca nuestra ropa con el horizonte cuenta. A mayor contraste más posibilidades de que nos detecten visualmente.

También hay pistas táctiles que obtiene el insecto cuando se posa sobre nuestra piel. “La temperatura de nuestro cuerpo es una señal muy importante. Esto tiene relación con características fisiológicas y genéticas. Los mosquitos buscan la sangre lo más cerca posible de la piel. A mayor temperatura corporal, más fácil será para ellos llegar a ella”, dice Day.

Otros factores que implican mayores chances de ser picado son estar embarazada, tener sobrepeso, un incremento en el metabolismo o moverse mucho.

Prevención picadura de mosquito

Que tengas más chances de ser picado no quiere decir que no puedas evitarlo. Los consejos para evitar las picaduras de mosquito son usar ropa clara, tener la mayor parte de la superficie cubierta y ponerse repelente. Un estudio demuestra que el uso de los repelentes no trae consecuencias adversas para el ser humano.

Otro dato a tener en cuenta es que la mayoría de las especies de mosquitos están más activas durante el amanecer y el atardecer. En la mitad del día y la tarde estos insectos suelen no picar.

Fuente Journal of Medical Entomology