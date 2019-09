Valeria Gamper: la mejor sommelier de la Argentina

No solo sabe (mucho) de vinos, sino que es la Mejor Sommelier del país y nuestra próxima representante en Mejor Sommelier de las Américas 2021.

Sabemos quién es la persona que más sabe de vinos en el país y es una mujer. Su nombre es Valeria Gamper y a horas de consagrarse como “Mejor Sommelier de Argentina” habló con Para Ti sobre el trabajo que los sommeliers llevan a cabo día a día:

“Para esto hay que estudiar muchísimo, el objetivo de este concurso para mí es mostrar y celebrar la profesión. Es una competencia que se realiza cada dos años, pero logra hacer que la gente común – como mi mamá, mi vecino-, sepan qué es lo que una hace como sommelier todos los días. Pasamos estas pruebas a diario”, comenta Valeria quien brilló en el certamen realizado en la Usina del Arte.

La número 1, Valeria Gamper. Foto: AAS.

La número uno se lució en una competencia que incluyó desde cata de vinos y la corrección de una carta hasta la recreación de situaciones en un salón donde los sommeliers deben saber guiar a sus clientes:

“Parece una actuación, pero todo eso te puede pasar en un restaurante -explica Gamper-. Desde quien quiere un vino blanco para su pescado pero no sabe cual a una mesa con dos comensales con platos super distintos pero que quieran disfrutar del mismo vino. Se trata de ver cómo te desempeñás”, describió Valeria, actual consultora, quien supo dar clases en el Centro Argentino de Vinos y Espirituosas (CAVE).

Para Valeria ser la mejor y mujer no hace diferencia. “Honestamente no, porque en Argentina hay muchas mujeres. ¡Hasta hay menos hombres! –Martín Bruno, el ganador del 2017 entre ellos- y eso casi nos pone en igualdad de oportunidades comparado con otros rubros”, declara Gamper. Y así lo demuestran sus colegas Stefanie Paiva Harwat y Andrea Donadio quienes quedaron en segundo y tercer lugar.

En acción, a Gamper le toca salir airosa de distintas situaciones con comensales ficticios. Foto: AAS.

A la hora de trabajar, los sommeliers apelan mucho a su memoria emotiva. Qué cepa, qué año ofrecer a los comensales…

“Tenés que estar muy preparado y estos concursos elevan la vara en el mercado”, afirma la flamante número uno. “Argentina tiene cada vez mayor nivel y eso es gracias a lo mucho que se mueve la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS). Estamos lejos de todo, pero igual nos va muy bien. ¡Mirá hasta donde llegó Martín Bruno, es top 15 y el único Latinoamericano entre los mejores del mundo!”, destacó Gamper.

“Y eso que no somos como Europa donde te tomás avión y en horas estás en La Champagne cerca de todo para poder probar y capacitarte. Acá no es tan fácil pero los sommeliers argentinos sorteamos todo eso y nos estamos posicionando”, remarca Gamper.

Se trata de una generación de sommeliers que se crece junta. “Si tengo botellas que son rarezas, las solemos abrir juntos, las probamos juntos. Me gusta poder conocer cosas nuevas y cuando esto nos llega, se comparte“.

Argentina, malbec y más…

Según Valeria hay mucho aún por mostrar de los prestigiosos vinos argentinos. “Los blancos de acá son alucinantes y la gente no los prueba. Solemos tomar muchos espumosos (“espumante” no está avalada oficialmente, aunque la usamos), ¡y están buenísimos! Hay mucha cultura de producción y de consumo pero a veces no nos damos cuenta. Está bueno que las personas los prueben.

“Malbec sí, pero también hay blancos, hay dulces y hasta ¡naranjas! -tonalidades que se logran por la fermentación de las pieles. También hay muchos buenos vinos naturales, biodinámicos. Está bueno que no nos encasillen y que se pruebe, se experimente y ahí entra el sommelier para esa experiencia“, declara Gamper.

“Al sommelier le toca interpretar a la gente para que se vaya del lugar más feliz”, asegura Gamper. Foto: AAS

“Siempre digo que el sommelier es un comunicador. Que por un lado tiene que transmitir el mensaje del productor (qué quiso hacer con ese vino, mostrar el suelo, el clima, la variedad) y por otro leer a la persona que está viniendo a comer. Interpretar qué le puede gustar de acuerdo a qué ha probado o sus gustos y maximizar la experiencia del comensal.

“El sommelier tiene que ser sensible al producto a la bebida, al plato que tiene por delante y al comensal. Le toca interpretar a la gente para que se vaya del lugar más contenta, feliz“, declaró la número 1.